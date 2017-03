Schwarm der Woche

Woche für Woche stellt euch die WIENER-Redaktion den Instagram-Account einer schönen jungen Frau vor. Die Auswahlkriterien sind einfach. Uns geht es nicht um möglichst viel nackte Haut, sondern um ästhetische Fotos und schöne Gesichter. Wir nehmen aber auch gerne Vorschläge entgegen.

Heute stellen wir euch das Profil des Models Raven Lyn vor. Geboren wurde das US-amerikanische Model in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota. Sie hat Wurzeln in Afrika, Puerto Rico, Irland und Nordamerika. Sie war bereits in Werbekampagnen von Nike und G-Star RAW zu sehen. Außerdem spielt sie in dem Musikvideo Cruel von den Snakehips an der Seite von Zayn Malik. Ihr Instagram-Account ist ein wahrer Hingucker.

The eyes are the window to the soul 🎥 @visualdirt A post shared by Raven lyn (@theravenlyn) on Feb 22, 2017 at 10:54am PST

Happy Valentines Day ☺️💝 🎥 @keslertran 👙 @faeswim A post shared by Raven lyn (@theravenlyn) on Feb 14, 2017 at 10:27am PST

Summer time 🌞🌞 photo by @filippodelvita makeup @williamrmurphy A post shared by Raven lyn (@theravenlyn) on May 28, 2016 at 12:06pm PDT

Hier ist Raven Lyn in einer Werbekampagne von Calvin Klein zu sehen.

Hier ist Raven Lyn im Video Cruel von dem englischen Produzentenduo Snakehips zu sehen.

Up close and personal A post shared by Raven lyn (@theravenlyn) on Mar 11, 2015 at 5:11pm PDT

Neat little project with @pharrell and @gstarraw #RAWFORTHEOCEANS A post shared by Raven lyn (@theravenlyn) on Feb 9, 2016 at 9:33am PST