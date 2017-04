Kammerflimmern: Das neue Video der AK OÖ

Es flirrt und flattert in der Arbeiterkammer. Das jedenfalls suggeriert ihr neues Werbevideo, das mit großer Farbenpracht und ebenso großen Beats daherkommt.

Wer mit dem Besuch der Arbeiterkammer nichts als Formulare und Wartezeiten verbindet, die so ungefähr in dem Bereich eines Besuchs beim praktischen Arzt rangieren, der wird dieses Video für die Arbeit eines Satirikers vom Format eines Böhmermann halten. Aber das ist es nicht – auch wenn das nur schwer zu glauben ist, wenn ein Typ im blauen Anzug (“superreicher, verantwortungsloser Geschäftsführer”) singend – oder sollte man sagen rappend, man weiß es nicht so genau – durch die Arbeiterkammer wirbelt und seiner Skrupellosigkeit, wie auch seinen schlechten zweifelhaften Lyrics freien Lauf lässt. Am Ende fällt er zwar nicht auf seine polierte Fresse, sondern legt eine solide Arschbombe am Boden der Arbeiterkammer hin. Weil er auf einer AK-Leistungskarte ausgerutscht ist. Doch wo war da jetzt eigentlich die Leistung des Videos, wenn nicht in ihrem Satire-Effekt? Eine Teilleistung war bestimmt uns daran zu erinnern, wie man im Zustand akutester Verstörung aussieht. Ähnlich erging es uns damals, als wir die GTI-Spots “Unpimp Ze Auto”. Und auch von der Aufmachung des Videos fühlen wir uns ein wenig in diese absurde, farbenprächtige Welt zurückversetzt. Manch einer mag sich beim Anschauen des Videos als Voyeur seines eigenen Arbeitsalltags fühlen (traut euch nur, das zuzugeben, ihre werdet schon sehen was dann mit euch passiert) – alle anderen werden sich einfach auf absurd-skurrile Weise amüsieren.