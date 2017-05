33 Grazer Shops laden im Designmonat Graz 2017 im Rahmen von Design in the City dazu ein, unterschiedlichste Designprojekte zu entdecken. Am 18. Mai gibt es in Duke John’s Barbershop ein Meet & Greet mit dem Surfboard-Designer Florian Hermann.

Für Alexander Prasser, den Inhaber von Duke John’s Barbershop, passen Surfen und die Barbershop-Kultur gut zusammen. Beides stammt aus Kulturen, die für uns auf den ersten Blick fremd wirken. Anlässlich des Designmonat Graz wird es am 18. Mai im Barbershop ein „Meet the Designer“ mit Florian Hermann geben. Dort wird er seine Surfboards persönlich präsentieren und auf diverse Fragen antworten. Im Gegensatz zu den meisten Surfboardherstellern verwendet Hermann Holz, denn „heutige Surfbretter bestehen aus Schaumstoff und Glasfasern und laufen unter der Kategorie Sondermüll“, so Hermann. Neben seinen Boards designt und produziert er auch Möbelstücke, die Boards sind erst später dazu gekommen. “Ich wollte für mich ein Surfboard bauen, das dem Ursprünglichen Surfspirit entspricht“, erzählt Hermann. Das Team, das für die Herstellung der Surfbretter verantwortlich ist, besteht aus einem Produktdesigner, einem Sportwissenschaftler und einem Innenarchitekten. „Ein guter Mix“, findet der Designer.

Weitere Informationen über den Designer und seine Produkte findet ihr auf hermanns-shaping.com.

Seit Oktober hat der Barbershop in Graz geöffnet, die Nachfrage ist groß, Prasser und seine Mitarbeiter sind oft wochenlang ausgebucht. „Im deutschsprachigen Raum war diese Kultur nie so vertreten wie in den USA. Bei uns waren die Männer im Friseursalon immer so eine Art Nebensache, in den USA dagegen hat es immer schon eigene Barbershops für Herren gegeben, die gleichzeitig auch einen Rückzugsort für sie dargestellt haben.” So auch in Duke John’s Barbershop. Der Zutritt ist, wie das für Barbershops üblich ist, ausschließlich Männern gestattet, Frauen müssen also draußen bleiben. Es gibt eine eigene Bar mit ausgewähltem Whiskey, Bier und anderen Getränken. Männer sollen sich hier wohlfühlen, aus dem Alltag entfliehen und unter sich sein.

Über den Designmonat Graz 2017

Bereits zum neunten Mal findet von 29. April bis 28. Mai der Designmonat Graz statt. Koordiniert wird die Veranstaltung von der Creative Industries Styria (CIS). Es werden Einblicke in verschiedene Kreativdisziplinen und Anknüpfungspunkte zu unterschiedlichsten Designschaffenden geboten. Im Rahmen des Designmonat wird es Ausstellungen, Workshops und Vorträge geben. Mehr dazu unter designmonat.at.

Fotos © Jorj Konstantinov, Christian Plach