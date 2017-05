Am Alsergrund kann man seinen Handwerkstrieb künftig auch anders befriedigen als à la Möbelhaus. Nämlich beim Zusammenstellen seines Mittagessens in Wiens erstem Bausatz-Lokal.

Wer sich beim Zusammensetzen eines Billy-Regals schon wie ein richtiger Handwerker vorkommt, der wird sich im Sägewerk – Wiens erstem „Bausatz-Lokal“ – beinahe wie ein richtiger Koch fühlen. Mittels kleiner, bunter Zettel lässt sich hier nämlich selbst bestimmen, wie man seine Pizza, seine Burger, sein Spätzle-Pfandl, seine Eierspeise, seinen Salat oder seinen Toast gerne hätte. Lange bevor einschlägige Fastfoodketten ihre burgerhungrige Kundschaft selbst entscheiden ließen, ob diese nicht vielleicht lieber zwei oder gar übermütige drei Fleischlaibchen in ihrem Brötchen hätte, wusste man in Graz schon um den Handwerkstrieb der Gäste.

Nun schlägt man mit dieser Idee auch in der Bundeshauptstadt auf, was vor allem Exil-Grazern eine große Gaumenfreude sein wird. Das erste Wiener Sägewerk hat sich mit der Währinger Straße einen Standort ausgesucht, der sich bei der dort stark konzentrierten Studentenschaft schnell zur ersten Adresse in Sachen günstiger kulinarischer Erfüllung mausern wird. Wer vor der anstehenden Prüfungszeit seinen Multiple-Choice-Kreuzchen den letzten Schliff verpassen und sich dabei seinen Toast selbst zusammenzimmern möchte, der sollte mal im Sägewerk vorbeischauen.

Sägewerk, Währinger Straße 21, 1090 Wien.

diebausatzlokale.at