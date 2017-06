Shoppen. Party. Charity.

Das P&C-Weltstadthaus Wien Kärntner Straße macht sich wieder chic für die Vienna Fashion Night am 8. Juni 2017.

Auch dieses Jahr warten neben der neuesten Sommermode (und ersten Herbst-Trendteilen!) zahlreiche Highlights auf alle Gentlemen und Fashionistas.

Music & Drinks.

An den Turntables: das DJane Duo ALYGANY! Alyssa und Giannina sind beste Freundinnen seit Kindertagen, sie modeln und legen gemeinsam auf – famous für ihren Style und Sound, weit über Berlin hinaus. Weinliebhaber erfahren bei einer Verkostung mit Jungwinzerin Fanny Marie Salomon vom Weingut SALOMON UNDHOF die Geschichte hinter Veltliner, Riesling und Merlot aus erster Hand. Zu testen: Weine von Österreich bis Australien.

Und nach so viel Girl Power kommt erstmals ein Mann ins Spiel: Die legendäre Roberto American Bar mixt Drinks vom Feinsten, von Espresso Martini bis Gin Tonic. Kult-Barkeeper Roberto Pavlovic-Hariwijadi schaut persönlich vorbei. Seine Empfehlung: der Bitter Sweet Symphony Cocktail mit frischen Himbeeren!

Beauty, Shopping & Charity.

Für die Liebste: Make-up Artist Anna-Maria Posch schminkt im BOBBI BROWN Corner, La Biosthétique sorgt für den perfekten Hair-Style. Rundum verschönt geht es vor die Linse zum WIENER Cover-Shooting – einmal vom Titelblatt des österreichischen Männermagazins lächeln!

Lustige Props machen das ausgedruckte Foto zum charmanten Vatertagsgeschenk. Echte Kerle wagen vorher ein Match am Kickertisch und schmeißen sich dann in Pose fürs Siegerfoto!

Individualisten lassen beim exklusiven Monogramming Service von Calvin Klein Underwear ihre neuen Calvins, ob Pants oder Shirts, mit Initialen versehen und machen sie so zum Unikat.

Die ersten 50 Käufer an diesem Abend erhalten zudem die begehrte Vienna Fashion Night Charity-Bag, deren Erlöse an die Aids Hilfe Wien gespendet werden.

Donnerstag, 8. Juni 2017, 19-22 Uhr

P&C-Weltstadthaus, Kärntner Straße 29, 1010 Wien

Kathi Schmalzl & Vicky Heiler von The Daily Dose schauen auch im P&C-Weltstadthaus vorbei! Die beiden Bloggerinnen planen sich erst ein Shirt zu besticken und die Vienna Fashion Night dann bei einem kühlen Drink von Roberto ausklingen zu lassen …

Gewinne einen P&C Gutschein im Wert von 300 Euro!

Wir verlosen einen Peek & Cloppenburg Einkaufsgutschein im Wert von 300 Euro. Dieser kann bei der Vienna Fashion Night direkt im P&C Weltstadthaus eingelöst werden. Lass Dich vor Ort beraten und posiere im neuen Outfit für Dein persönliches WIENER Cover.

