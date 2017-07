Elvira Trevira: Lumberlicious! Oida!

Lumbersexual & Co: Wie kommt ein armer Tropf aus Simmering dazu, sich als Holzfäller zu verkleiden? Modekolumnistin Elvira Trevira hinterfragt die Männermode-Trends des 21. Jahrhunderts.



Ich muss gestehen, ich hab mir bei metro-sexuell schon recht schwergetan. Hetero-sexueller Metropolenbewohner – mörder-unsexy. War da nicht David Beckham, der mit geflochtener Langhaarfrisur und gezupften Augenbrauen übers Spielfeld gehopst ist? Ursprünglich dachte ich, Metrosexuelle sind Pariser, die es in der U-Bahn machen, bis ich behirnt hab, dass es ums Outfit geht – schade eigentlich …

Nun höre ich den Terminus Lumbersexual immer häufiger. Ich habe gelernt, dass dies offenbar Männer betrifft, die großkarierte Hemden und lange Bärte zu Jeans und robusten Stiefeln tragen, welchen Einfluss das aber auf deren Sexualität ausübt, ist mir schleierhaft. Es scheint mit dem Lumberjack, also dem Holzfäller, zu tun zu haben, der sich – vor Testosteron strotzend – irgendwie in den Großstadtdschungel verirrt hat. Also ein auf männlich gepimptes Hipster-Derivat, das sich von seinem Vorgänger, dem Sporno­sexual (Männer, die Ästhetik aus Sport und Porno in sich vereinen), offenbar durch die Brustbehaarung unterscheidet. Anscheinend impliziert eine gewisse Art von Outfit und Styling neuerdings einen direkten Zusammenhang zu dementsprechenden sexuellen Neigungen.

Nun stellt sich die Frage: Sind Männer, die bei Fastfoodketten arbeiten, dann „Mac-sexual“ und Astronauten „space-sexual“? Als angenehm empfinde ich jedenfalls, dass Lumbersexuals nun Jeans im Regular Cut tragen dürfen, somit muss ich mir nicht mehr kegelförmige Männer-Stummelbeinchen in Skinny Jeans ansehen. Das Leben der Männer des 21. Jahrhunderts scheint enorm aufwendig zu sein, müssen sie doch ständig Trends nacheifern, die sich eine gelangweilte, diabolische Tussi in der Cosmo oder bei Gear Junkie einfallen hat lassen. Wie kommt sonst ein armer Tropf aus Simmering dazu, sich als Holzfäller zu verkleiden? Lumberlicious! Oida!

Foto – Header: (c) Getty Images