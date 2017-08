Schwarm der Woche: Izabel Goulart

Baywatch vai invadir a sua praia 🌊☀️🏄🏻‍♀️ Vejo vocês nos cinemas apartir de maio! Be Baywatch🔥🚢👀!! See you in theaters on May 25th ! Exciting ! #miami #BeBaywatch #movie #premiere #tonight @baywatchmovie @paramountpics

A post shared by Izabel Goulart (@izabelgoulart) on May 13, 2017 at 11:49am PDT