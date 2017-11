Wiener Stil im neuen Gewand: Perfekt sitzende Maßhemden und unprätentiöse Modekollektionen mit klaren, modernen Schnitten – alles in Wien von Hand genäht.



Mode. Der Name Wäscheflott steht für den Wiener Stil, den Juniorchefin Beatrix Weissel so beschreibt: „Einfach, schick und klassisch.“ Produziert werden Maßhemden sowie das „Wiener Gewand“ für Kinder, Frauen und Herren seit der Betriebsgründung 1948 nach traditionellem Schneiderhandwerk. Die Näherinnen in der Werkstätte in Wien-Josefstadt sitzen sogar noch an Schneiderei- und Nähmaschinen, die einst Weissels Großvater – und Firmengründer – anschaffte. Tradition liegt Beatrix Weissel also am Herzen, dennoch hat sie das alteingesessene Familienunternehmen sanft modernisiert, wie man an den zeitgeistigen Kollektionen sehen kann.

< > (c) Lena Oberhofer

Kontakt: Wäscheflott, Strozzigasse 32–34, 1080 Wien

Shop: Augustinerstraße 7, 1010 Wien,

waescheflott.at

