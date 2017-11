Diese Woche lieben wir: Das neue Mynth-Video

Das beklemmende Gefühl der Schönheit feiert das Duo Mynth in ihrem Video zum Song „Smog“. Und wir feiern mit ihnen.

Wir wussten ja schon vorher, dass das Elektro-Duo Mynth ausgezeichnete Musik macht. Beim letzten Amadeus Music Award wurde unser instinktives Gespür für gute Musik mit einer offiziellen Auszeichnung der Band bestätigt. Und wir in unsrem musikalischen Gespür ebenfalls. Während das Duo mit ihrer letzten Platte „Plaat II“ und ihrem düsteren Elektrobeat geschafft hat, dass wir uns an so manche verkatertem Sonntag konsequent mit der Tiefe unserer Gefühlswelt auseinandergesetzt haben, konnten sie bei diversen begeistert aufgenommenen Live-Auftritten wahre Höhenflüge erleben. Und so ging für die beiden alles ziemlich wie im Flug. Auch wir fühlen uns ein wenig als ob wir fliegen könnten, wenn wir in die neue Platte „Parallels“ hinein hören, die nichts von ihrer Verträumtheit verloren hat und dennoch, im allerbesten Sinn, ein poppigeres Album geworden ist.

Ganz besonders angetan hat es uns das Video zum Song „Smog“, das uns in eine absurde Farben- und Formenwelt mitnimmt. Das Video feiert die Surrealität in ihrer allerbesten Form und lässt einen, während des Anschauens mit dem gleichzeitig beklemmenden wie auch schönen Gefühl zurück, dass man aus dieser, fast schon Escher-haften Welt nie wieder rauskommt. Tut man dann doch – so sicher, ob man das auch wirklich will, ist man aber bis zum Schluss nicht.

„Parallels“ erscheint am 24. November.

Alle Infos zur Tour und zum Album gibt es hier.