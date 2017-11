Schonende Rasur für sensible Haut: Braun Series 3

Die neue Braun Series 3 trimmt oder rasiert effizient und besonders sanft, kühlt auf Knopfdruck den Scherkopf oder passt sich den Gesichtskonturen an – vier unterschiedliche Rasierer sind mit innovativen Technologien auf unterschiedliche Bedürfnisse und Hauttypen abgestimmt.

Das Rasieren ist ein komplexes Thema für Männer mit empfindlicher Gesichtshaut. Um Hautirritationen, eingewachsene Haare oder Pickel vorzubeugen, wird von Experten durchgehend die Rasur mit elektrischen Rasierern empfohlen, die zudem schnell und unkompliziert umgesetzt werden kann, egal, ob auf Reisen oder man es in der Früh mal eilig hat. Außerdem benötigt man beim Trockenrasieren – nomen es omen – kein Wasser, ja nicht einmal ein Badezimmer wäre vonnöten. Ein praktischer Vorteil ist auch, dass man die elektrischen Geräte im Handgepäck mit ins Flugzeug nehmen kann, was beim Nassrasierer nicht der Fall ist.

Auch bei der elektrischen Rasur gilt es, einige Tricks zu beachten, vor allem dann, wenn man besonders empfindliche Haut hat. Etwa, dass die Barthaare trocken und steif sein sollten, deshalb ist das Rasieren nach dem Duschen eher nicht von Vorteil. Die neue Generation der elektrischen Rasierer machen jedoch viele weitere Tipps obsolet, denn sie ermöglichen dank intelligenter Technologien ohnedies eine sanfte Rasur – vor allem die neue Braun Series 3 bietet Geräte für unterschiedliche Hauttypen an. Der Braun Series 3 ProSkin richtet mithilfe der MicroComb-Technologie durch einen Kamm die Barthaare auf und führt sie direkt in das Scherelement des Trimmers, wodurch weniger Züge benötigt werden. Der extragroße Präzisionstrimmer und der ergonomische gummierte Griff garantieren volle Kontrolle für eine besonders sanfte Rasur. Außerdem hat er eine bis zu 45 Minuten Laufzeit, was eine mehrfache Anwendung ohne den Rasierer zwischendurch aufladen zu müssen, gewährleistet. Oder der Braun Series 3 Shave & Style mit dem man Rasieren und Trimmen mit einem Gerät kann. Die bewährte MicroComb-Technologie sorgt für eine gründliche und sanfte Rasur. der Barttrimmer mit 5 Kammaufsätzen bietet präzise Bartstyles für Bartlängen von 1 mm bis 7 mm. Für besonders sensible Hauttypen, die nicht auf eine gründliche Rasur verzichten wollen, ist der Braun Series 3 °CoolTec ideal, er punktet mit aktiver Kühltechnologie: Auf Knopfdruck führt die Thermo-Electric-Cooling-Technologie (TEC) die Wärme im Scherkopf von den Scherteilen weg und speichert diese im Innern des Rasierers. Das patentierte, aktive Kühlelement beruhigt die Haut sofort und spürbar schon während der Rasur. Der Braun Series 3 Clean & Close lässt eine schnelle Rasur zu und ist gleichzeitig sanft zur Haut. Der Mitteltrimmer lenkt die Barthaare in eine Richtung, damit sie in einem Zug von den Scherelementen erfasst werden, das 3-fach-Schersystem passt sich perfekt an jede Gesichtskontur an.

Gründliche Rasur für die sensitive Haut: alle Rasierer haben zwei SensoFoilsTM, die durch ihre ergonomisch geformte Perforation alle Haare in nur einem Zug erfassen. Zudem sorgen die unabhängig voneinander beweglichen Scherelemente für eine besonders gründliche Rasur durch permanenten Hautkontakt.

Braun Series 3 ProSkin, UVP: 139,99 Euro

Braun Series 3 Shave & Style, UVP: 99,99 Euro

Braun Series 3 °CoolTec, UVP: 179,99 Euro

Braun Series 3 Clean & Close, UVP: 79,99 Euro

Braun Styling-Aufsätze, UVP: 29,99 Euro

