Die Auferstehung: die neuen Smartphone-Generationen von Nokia

2017 sorgte die Traditionsmarke Nokia für einigen Aufruhr in der Mobiltelefonwelt, 2018 setzt Nokia diesen Weg weiter fort und bringt die neuen Generationen der Serien 5.1, 3.1 und 2.1 auf den Markt.

Text: Gregor Josel

Nokia-Handys galten in der goldenen Mobiltelefon-Ära der 90er-Jahre als zuverlässig und nahezu unzerstörbar. Klassiker wie das 3310, das 6150 oder den legendären ­Nokia Communicator kennen diejenigen unter uns, die den 35er ­bereits hinter sich haben, noch sehr gut. Ebenso unkaputtbar wie seine Mobiltelefone ist aber auch die Marke Nokia selbst. Seit Mitte der 2000er-Jahre wurde ihr schon mehrmals das Aus bescheinigt, doch Nokia schaffte es immer wieder. Und 2017 verschaffte die Neuauflage des legendären 3310 der Marke einen Achtungserfolg in der Branche, man verkaufte satte 70 Millionen Mobiltelefone und setzte unter der neuen Dachgesellschaft HMD rund 1,7 Milliarden Euro um. 2018 setzt Nokia nun weiter auf Angriff, investiert rund 100 Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung und präsentierte unlängst in Moskau die neuen Generationen der Serien ­Nokia 5.1, 3.1 und 2.1.

Zeitloser Klassiker neu definiert

Das neue Nokia 5.1 knüpft an das klassische Design der Vorgängergeneration an und ist dezent, ­kompakt und stylish. Es bietet technische Features wie 16- oder 32-GB-Speicher, 5,5 Zoll großes 18:9-Display mit höherer Full- HD-Auflösung, Fingerprintsensor, NFC oder einen Octa-Core-Prozessor und ist um 40 % schneller und stärker als die Vorgängergeneration. Mit der verbesserten 16-Megapixel- Kamera mit Phasenerkennungs-­Autofokus auf der Rückseite können User mehr Details aufnehmen und mit der Weitwinkel-Frontkamera mehr vom Leben festhalten.

Style und Performance

Das Nokia 3 ist bis heute das erfolgreichste Modell im Line-up der Nokia Smartphones. Das neue Nokia 3.1 verbindet hochwertige Materialien mit ebensolchem Design und liefert entsprechende Performance mit ebenfalls 16- oder 32-GB-Speicher. Das 18:9-Display mit 5,2 Zoll ist durch widerstandsfähiges Corning- Gorilla-Glas geschützt. Das Nokia 3.1 verfügt über einen MediaTek 6750 Octa-Core-Chipsatz, der doppelt so viele Prozessorkerne und eine Performancesteigerung um 50 % gegenüber der Vorgängergeneration bietet. Die Kamera schafft 13 Megapixel, auch NFC ist mit an Bord.

Längere Akkulaufzeit beim 2.1

Das Nokia 2.1 sorgt mit einer Akkulaufzeit von zwei Tagen, 5,5-Zoll-HD-Display und zwei nach vorne ausgerichteten Stereolautsprechern für langanhaltendes Entertainment. Der 4.000-mAh-Akku lädt zudem schneller als bisher. Dank des um fast 20 % größeren Displays sind High-Definition-Videos auch unterwegs erlebbar, die beiden Stereo­lautsprecher liefern guten Sound.

Infoporn:

Nokia 5.1 und Nokia 3.1 schließen sich der ­Android-One-Familie an. Das Nokia 2.1 wird mit Android Oreo ausgeliefert.