When Jimmy met Asia: „Wer denkt bei einem Steifen gleich an Sex?“

Kann ein Schwanz lügen? Kann eine Erektion andere Infos transportieren als nur jene von Lust und Wonne und „ja, ich will“? Klar kann sie, sagt Schauspieler Jimmy Bennett, heute 22, früher Kinderstar (Star Trek, Evan Almighty). So eine Erektion kann höllisch sein, wer denkt bei einem Steifen gleich an Sex? Genau dazu kam es aber, als ihn eine umwerfende Frau in ihr Zimmer lud und dort verführte, für ihn der Absturz in ein Trauma, wie er beteuerte. So geschehen vor fünf Jahren, er war erst 17 und sie 37. Außerdem hieß sie Asia Argento, ja, die von der #MeToo-Sache.

Argento und Bennett haben gemeinsame berufliche Geschichte. 2004 spielten sie in ”The Heart is Deceitful“ Problemfamilie – sie drogensüchtige Mama, er missbrauchter 8-jähriger Knirps (siehe Clip oben). Eine brutale Sache, aber er schien unbeschadet davongekommen zu sein. Und dann, keine zehn Jahre später, lud sie ihn in ihr Zimmer. Schwer zu sagen, wie Traumata real wirken, in den Jahren danach blieben seine Probleme versteckt, dem Vernehmen nach schickte er ihr sogar Nacktbilder von sich.

Allerdings hat der Teufel die Angewohnheit, nie zu schlafen. Als Argento heuer Weinstein anklagte, kam in Jimmy etwas hoch, das möglicher Weise ein Trauma war, eindeutig verspätet, vielleicht also Post-Trauma. Er ging zum Anwalt, für den war es eindeutig Trauma. Der Anwalt forderte 380.000 Dollar „Schmerzensgeld“ von ihr, die Jungstar Bennett auch bekam, weil: ungünstiger Zeitpunkt für sie, wie es eben ist, wenn eine Diva Harvey Weinstein als Vergewaltiger outet, um dann selbst als mutmaßliche solche dazustehen. Aber wie dem auch sei: Jimmys Trauma sollte bis auf Weiteres besänftigt sein.

Fotos: Getty Images (Bennett), Lloyd Klein (Argento, Lizenz CC BY 2.0)