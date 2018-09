Modestatement – Mit der neuen „HAɄTE COUTURE“ von Diesel gegen Hetze

Internationale Influencer begegnen den Hetzkampagnen aus dem Netz mit Ironie und Respektlosigkeit. Hoch lebe die Diesel „HAɄTE COUTURE“!



Text: Alex Pisecker

Social Media ist Segen und Fluch zugleich. Wem ist das noch nicht passiert – auf einen geposteten Kommentar erntet man saublöde, nicht im Kontext stehende, hasserfüllte Meldungen. Entspannt zu reagieren ist immer lässiger, als im gleichen Ton retour zu „haten“. Auch internationale Influencer bleiben gelassen und wappnen sich mit Ironie gegen ihre Haters. Via Diesel „HAɄTE COUTURE“-Kampagne zeigen sie der Welt, dass sie sich weder von „Scheiß-Kommentaren“ noch von verbalen Angriffen gegen ihre Person davon abhalten lassen, ihre Karriere weiter mit der gewohnt positiven Attitude zu verfolgen.

Nicki Minaj, „the Queen of Rap“ wird als „Bad Guy“ verunglimpft, Gucci Mane, als Hochstapler beschimpft, Barbie Ferreira, besonders wegen ihrer Figur angegriffen, Tommy Dorfman als Schwuchtel abgestempelt, Bella Thorne ist anscheinend „the Slut“ in den sozialen Netzwerken – und die Liste geht weiter …

Sie alle und auch Celebrities wie Bria Vinaite, Miles Heizer, Yovanna Ventura, Yoo Ah-In und Jonathan Bellini könnten sich nun alle verkrümeln und weinen oder im selben Sinn zurückschlagen – tun sie aber nicht. Sie verbünden sich mit dem Modellabel Diesel, das aufgrund seiner unkonventionellen Kampagnen selbst häufig Hasskommentaren aus dem Netz ausgesetzt ist, wie etwa „Diesel ist tot“ plus ähnlichem Schwachsinn. Gemeinsam reagiert man mit der Diesel „HAɄTE COUTURE“, einer Kollektion, die den Hass einfach verarscht. Ihre launige Gegeninitiative lautet: „The more hate you wear the less you care!“

Jeder Star suchte den widerlichsten Hasskommentar aus und Diesel entwarf dafür spezielle „HAɄTE COUTURE“. Die Protagonisten der Kampagne schlagen überlegen zurück, in dem sie die „Hater“ auslachen – das passiert natürlich ebenfalls über soziale Netzwerke und Videos.

Aber nicht nur Celebrities besitzen das Privileg auf diese Weise zu reagieren. Ab 23. Oktober 2018 haben Kunden im Wiener Diesel-Store auf der Mariahilfer Str. 89 die Möglichkeit, die Diesel „HAɄTE COUTURE“ Kollektion im Zuge eines Instore Events individualisieren zu lassen. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf der „HAɄTE COUTURE“ Artikel unterstützt Diesel die Anti- bzw. Cyber-Bullying-Programme der OTB Foundation.

Die „„HAɄTE COUTURE“-Kollektion ist als Limited Edition ab 19. September 2018 in ausgewählten Diesel Stores und auf diesel.com erhältlich.

Fotos: (c) Diesel