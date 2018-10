Schwarm der Woche: Stoya – ein Pornostar für den denkenden Mann

Ihre Sexpositivität brachte sie bald auf Konfrontationskurs mit den Feministen. Obwohl sie mit deren Kernaussage blendend konnte – lass dir von anderen nicht sagen, wer du bist und was du tun darfst, du kannst genau die sein, die du sein willst, theoretisch genau ihre Kragenweite, nur: „Wehe, du willst ein Pornostar sein. Dann hast du ein großes Seg­ment der Feministen gegen dich; die Heterosexhasserinnen, die Sexarbeiterhasserinnen, die Pornohasserinnen. Na hallo, ich dachte, weibliche Sexualität sei okay, vielleicht sogar was wirklich Schönes?“ (3) Da sind sie dann; die Stoya­-Gedanken. Für die sie von Anfang an viel Zeit hatte, die 300 arbeitsfreien Tage, wie gesagt. Und später, als sie selbstständig wurde (2014: Produzentin, Regis­seurin, Autorin), ließ sie sich ihr Maul sowieso nicht mehr nur verstopfen. Es war für mehr da als nur für Blowjobs.

„Feministen hassen mich. Warum? Ist Sex nicht was Schönes?“

Stoya ist in allen sozialen Netz­werken heimisch, auf Twitter und Tumblr und Instagram, you name it. Man kann ihr Messages schicken, nur kostet das was, das „hat den Mist in meiner Box drastisch reduziert“, sagt sie. Praktisch ist es sowieso. Unlängst ging sie in New York spazieren und fragte per Tweet, wo ein gewisser Shop sei. Es hagelte Antworten. Stoyas Followers zahlen dafür, ihr einen Gefallen tun zu dürfen. Wenn das nicht cool ist.