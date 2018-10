KULTUR

Wenn 50 Jahre nach dessen Tod plötzlich aufgetauchte Aufnahmen des legendären John Coltrane vermögen, das Music-Biz für wenige Wochen auf den Kopf zu stellen, dann ist ja vielleicht doch noch nicht alles verloren. Text: Franz J. Sauer Sieben Charts-Einstiege in den Top-Ten, darunter zwei Einser und ein Jump-in von 0 auf Platz 21 in den Billboard Top 200 Charts – so gestaltete sich der Einstieg der verloren geglaubten Coltrane-Quartett-Aufnahmen von 1963 bei deren Release im letzten Sommer. Es muss eine Art Schrecksekunde durch die Hip-Hop-Studios geschwappt sein. So als ob die eigenen Samples plötzlich zum Leben erwachen. John Coltrane – „Both Directions at Once: The Lost Album“ Label: Universal

