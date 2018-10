Games: Soul Calibur VI – Haudrauf de luxe

Comeback, die zweite: Nach langer Abwesenheit kehrt eines der ­bekanntesten Beat’em Up Franchises zurück auf die Konsolen. Mit Soul Calibur VI erscheint nicht nur die erste Version für aktuelle Systeme, sondern auch ein Reboot des Klassikers von 1995.

Text: Markus Höller

Damals auf der Einser-Playstation, da gab es ein paar herausragende Spiele, die jeder hatte: Resident Evil, Gran Turismo, Final Fantasy und Tekken. Und quasi als das ­Tekken mit Waffen gab es dann noch Soul Blade, den Port des ­Arcade-Gassenhauers Soul Edge. Wie bei jedem Prügelspiel ist es der Mix aus exotischen Personen mit entsprechender Backstory und ­speziellen Moves, die den Spieler seinen ganz persönlichen Favo­riten finden lassen – oft über ­Jahrzehnte hinweg. Aufgrund der Ausstattung mit individuellen Hieb- und ­Stichwaffen heben sich die Spiele der Soulcalibur-Reihe deutlich von ­vergleichbaren ­Games ab – aber nicht nur ­deshalb. Auch die Rahmenhandlung rund um die ­mythischen Schwerter Soul Edge und Soul ­Calibur ist angesichts der unterschied­lichen, ­teilweise grotesk überzeichneten Charaktere schon recht interessant.

Sehr zur Freude aller Fans der ersten Stunde und als willkom­mener Einstieg in das Franchise ­haben sich die Entwickler entschlossen, mit der Entwicklung für aktuelle Spielsysteme auch gleich komplett klar Schiff zu machen. Der Handlungsstrang rollt die ­Ereignisse des allerersten Spiels von 1995 neu auf und führt den Spieler in das 16. Jahrhundert, um die Geschichte rund um das verfluchte Schwert Soul Edge nochmals zu erzählen. Das passiert in originalgetreu ­nachgebildeten ­Leveln von damals, und selbstverständlich sind nebst Oberschurke Cervantes auch viele klassische ­Figuren wie Kilik, Voldo oder Ivy dabei. Aber auch ­einige Neu­zugänge sind an Bord, ebenso wie Gaststar Yoshimitsu aus ­Tekken. Ein Fest für Nostalgiker und Fans des kompetitiven Aufeinander-­Einprügelns gleichermaßen!

Vor allem die Grafik lässt dank Unreal Engine 4 kaum Wünsche ­offen, überarbeitete Gameplay-­Mechaniken, neue Moves und ­sensationelle Cutscenes heben den sechsten Teil des Kanons souverän in die Riege moderner Kampfspiele. Das gilt für den Story-­Modus, der wie schon erwähnt ein Reboot des allerersten Spiels der Serie ist, wie den Mehrspieler-Modus. Dabei kommt das Game mit ausbalan­cierten Spielfiguren jeder Art von ­Gamern entgegen: Button-Mashing ist ebenso legitim wie ziseliertes Block- oder Combo-Spiel. Neuerungen wie der äußerst spekta­kuläre Reversal Edge, eine Art ­turbogeladenes Parieren, ­machen die Kämpfe auch für Zuschauer ­sehenswert – zusätzlich zu den schon in den vorigen Teilen eta­blierten Critical-Edge-Supermoves.

Für Kampfspiel-Fans brechen mit Soul Calibur VI goldene Zeiten an, das Wort „Pflichtkauf“ wiegt zwar immer schwer, ist aber hier mehr als gerechtfertigt. Der aktu­elle Teil der Serie ist eine absolute Benchmark, was Spielspaß und technische ­Exzellenz betrifft. Die exzellente Grafik, die Auswahl und das Balancing der Charaktere sowie die originelle, vielseitige ­Gestaltung und Anwendung der ­jeweiligen Waffen dürfen bis auf Weiteres als Goldstandard für ­Spiele dieser Art gelten.

Soul Calibur VI

Entwickler: Project Soul

Publisher: Bandai Namco

Erschienen für: PS4, Xbox One, PC

Spieler: Single/Multiplayer

Engine: Unreal Engine 4

