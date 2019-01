Theater-Premiere: Jetzt müssen wir auf morgen warten

Der programmatische Titel nimmt den Inhalt des Stücks von Amina Gusner vorweg: Wie geht es Frauen in Bezug auf Familie, Karriere, Liebe, Beziehung oder Sexualität? Für Kurzweile auf der Bühne des Kosmos Theater sorgen u.a. die bezaubernde Claudia Kottal sowie die unvergleichliche Sing-Songwriterin Clara Luzia.

Mit Sicherheit kann man als Mann von diesem Bühnenstück einiges über Frauen lernen. Auch wenn – oder besser weil – Autorin Amina Gusner mit Klischees und Stereotypen spielt. Dabei lotet sie die Grenzen zum selbstbestimmten und gleichberechtigten Leben der Frau aus. In fragmentarischen Miniszenen erlebt man auf der Bühne drei Frauen, die über ihre Sexualität, Beziehungen, Trennungen, Familienkonflikte, Erinnerungen und Sehnsüchte reden. Oder sie lassen Begegnungen im Café Revue passieren und teilen ihre tiefen Erkenntnisse beim Kochen mit. Wenn Sätze durch den Raum gewuchtet werden wie: „Ich hasse es, wenn ein Mann seine Finger in mein Leben steckt”, weiß man, dass man in einem feministischen Theater sitzt.

Echtes Leben vs Bühnenrealtität: Typisch Frau (so das Klischee) manipuliert sie sich selbst und versuchen vor allem, sich anzupassen, um es allen recht zu machen. Erklärtes Ziel: sich in der Gesellschaft behaupten zu können. Doch immer wieder scheitern die Drei an sich oder an den äußeren Anforderungen. Darüber lassen sie auf der Bühne lautstark ihre Wut aus und zeigen feinfühlend ihre Ängste.

Mitreißend das Spiel der Protagonistinnen. Allen voran Claudia Kottal, die soeben in der TV-Krimiserie „Copstories“ als Kripobeamtin brillierte, einen Auftritt in der Sendung „Wir Staatskünstler“ absolvierte und demnächst im österreichischen Spielfilm „Love Machine“ (neben Thomas Stipsits) zu sehen sein wird.

Claudia Kottal, Anna Kramer und Constanze Passin spielen die Rollenmodelle abrisshaft durch. Dabei reihen sich Wortdurchfall an Schweigen und vor allem singen sie ihre Vision einer weiblichen Welt hinaus in die Welt. Den Sound dazu liefert die bekannte Wiener Sing- und Songwriterin Clara Luzia, die derzeit auch mit der „Familie Lässig“ auf Tour ist.

Jetzt müssen wir auf morgen warten

Mit: Claudia Kottal, Anna Kramer und Constanze Passin

Regie: Amina Gusner

Musik: Clara Luzia

Produktion: Koproduktion Kulturverein XYZ & Kosmos Theater

Termine: 29.1. (Uraufführung), 30. und 31. Jänner & 1., 2., 5. bis 8. Februar jeweils um 20 Uhr im Kosmos Theater