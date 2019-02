Manfred Rebhandl: nur Bier, nie Möse

Endlich im exzellenten Viererpack: The One and Only Manfred Rebhandls Abenteuer des Gendarms Biermösel aus dem Ausseer Land.

Seine Lesungen sind purer Rock‘n‘Roll, kein Wunder, das sind auch seine Storys. Und die Biermösel-Serie bietet noch das gewisse Etwas mehr. „Ich hatte eine frustrierte Phase“, erzählt der Autor, „und suchte etwas, das nur mir gefallen muss.“ Dieses Etwas fand er im Gendarm Biermösel aus dem Ausseer Land, der im Gasthaus Zum Auerhahn residiert und eine für das Ländliche typische Ausgangssituation hat: „Immer nur Bier, nie Möse.“ (Rebhandl). Resultat: eine fantastisch witzige Darstellung des Ländlichen, oft brutalen Lebens, in der sich so manche Landleute wieder finden sollten. Rebhandl: „Es ist ja überall das gleiche Trauergspüh.“ Gib dir die Lesung: The Good, the Bad & the Biermösel; Kolonie 5, Hamburgerstr. 11, 1050 Wien; Freitag, 22.2.2019, 19.30h – 22.30h

Gib dir das Werk: Manfred Rebhandl: Biermösel 1-4, Haymon Verlag; seit 21. Februar in deiner Buchhandlung