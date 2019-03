Erste Allgemeine Verunsicherung: 1000 Jahre EAV – Die erste letzte Tour

Wer bei „Mit meinem Nobelhobel glüh’ ich auf der ­Autostrada, einmal kurz aufs Gas, und schon bin ich da da“ nicht unweigerlich an Dauerwellen, Schulterpolster und den Ententanz denkt, der hat nie gelebt. Zumindest nicht im deutschsprachigen Raum der 80er-Jahre. Die EAV auf Abschiedstour.

Text: Maximilian Barcelli

Zeit zum sentimentalen Reüssieren der „Time of our life“ bleibt bei rund 70 Auftritten, die die Erste Allgemeine Verunsicherung in den nächsten Monaten in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien spielen, zur Genüge. Da ist es also keine Tragik, dass der erste Wien-Termin schon ausverkauft ist. Es folgt ja noch ein weiterer im September. Und einer in Tulln, Graz, Amstetten, Liezen, selbst München kommt zum Handkuss. Und das, obwohl Klaus Eberhartinger nicht der größte Fan der Stadt ist – zumindest nicht, wenn sie während des Oktoberfests im Bier versinkt. „Die Maß kostet 11,40, 11,40! Und es muss irgendein Leichtbier sein, weil das zischst du obe wie nix, eh klar, wenn das ein Starkbier ist, dann speiben ja alle nach zwei Bier, aber der Rausch muss was kosten, 50 Euro mindestens“, erzählte der Alleskönner dem WIENER im Oktober 2018.

Im Fokus der Tour stehen jedenfalls nicht nur Klassiker wie „Märchenprinz“ oder „Ba-Ba-Banküberfall“. Gemeinsam mit Thomas Spitzer, der Eberhartinger seinerzeit in die Gruppe holte, wird auch viel Neues zum Besten gegeben – allen voran Songs aus dem Album „Alles ist erlaubt“. Eine schlechte Nachricht haben wir allerdings noch: „1000 Jahre EAV“ soll die Abschiedstour werden. Eventuell aber eh nur die „erste“.

Erste Allgemeine Verunsicherung: 1000 Jahre EAV Abschiedstour

Wien-Termin: 26. 03. 2019 in der Wiener Stadthalle

Infos über weitere Termine und Tickets: eav.at, oeticket.com

Weiterlesen:

Klaus Eberhartinger und Thomas Spitzer im großen WIENER-Interview, klick hier!

Foto – Header: (c) Maximilian Lottmann