Toleranz auf Russisch: Russkaja mit neuem Album auf Tour

Große Bekanntheit erreichte Russkaja als Haus- und Hofband der Late-Night-Show „Willkommen Österreich“ im ORF. Doch die multinationale Band kann noch viel mehr, als Stermann und Grissemann mit einer unglaublichen Inbrunst anzukündigen.

Text: Maximilian Barcelli

Davon kann man sich gerne selbst überzeugen – und zwar live. Mit „No One Is Illegal“ erscheint am 29. März das neue und bereits sechste Album der Band rund um den authentischen Georgij Alexandrowitsch Makazaria, der sie 2005 ins Leben gerufen hat. So lange gedulden muss man sich jedoch nicht, um Neues von Russkaja zu hören. Mit den Songs „Druschba (You’re Not Alone)“ und „No One Is Illegal“ gibt die Band bereits einen Vorgeschmack.

Einen Vorgeschmack, der stilistisch zwar von Diversitäten geprägt ist, jedoch auch viele Ähnlichkeiten aufweist. Wie zum Beispiel die Mehrsprachigkeit innerhalb der Nummern. Oder die Kernaussagen: „Miteinander statt gegeneinander“ und „Alle sind willkommen, keiner muss draußen bleiben, egal wo er herkommt!“ Die Tour startet am 28. März in Nürnberg. Wer bis dahin nicht mehr warten kann (oder nicht so weit fahren möchte): Im Zuge des Wiener Flüchtlingsballs ist Russkaja am 2. März im Wiener Rathaus zu sehen.

Russkaja: No One Is Illegal-Tour

Start: 28. 03. 2019 im Hirsch in Nürnberg, Österreich-Termine: 30. 03. 2019 im ppc – project popculture in Graz, 09. 04. 2019 im WUK in Wien, 19. 04. 2019 im Kulturhaus Röda in Steyr

Info und Tickets: russkaja.com