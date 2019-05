Flatterhaft – Das Beovision Harmony TV-Konzept

Bang & Olufsen stellt anlässlich der Mailänder Design Week sein neues Beovision Harmony TV-Konzept vor.

Text: Gregor Josel

Ähnlich einem Schmetterling, der seine Flügel öffnet, entfalten sich zwei Fronten aus sorgfältig gearbeitetem Eichenholz und Aluminium und enthüllen den Bildschirm, der sich wie von Zauberhand auf eine angenehme Sichthöhe erhebt. Schaltet man das TV-Gerät aus, geht der ganze Vorgang wie von Zauberhand natürlich wieder in die andere Richtung und in den Ausgangszustand.

„Beeindruckende Bildqualität, vereint mit überwältigendem Sound sorgt für ein fesselndes Erlebnis bei jedem Film. Jedoch ist die raumfordernde Präsenz eines großen Bildschirms selten eine willkommene Ergänzung des eigenen Interiordesigns. Unser Ziel war es, mit dem Beovision Har­mony ein bedeutungsvolles Objekt zu erschaffen, das die Präsenz eines TV-Geräts zurücknimmt und sie in Design verwandelt, zu dem Menschen eine emotionale Bindung aufbauen können“, so John Mollanger, Bang & Olufsen Executive Vice President of Brand Markets.

Die in Handarbeit gefertigten Fronten aus Eiche und Aluminium beherbergen gewohnt vollendete Technik, die von Hand und Ohr abgestimmt wurde, um alle Details von Musik und Klang zu enthüllen. Das komplizierte Gradierungsmuster wurde mit viel Sorgfalt entwickelt, um die akustische Leistung des dreikanaligen, voll aktiven DSP-basierten Schallzentrums zu maximieren. Gepaart mit einem LG 77-Zoll-OLED-Bildschirm vermittelt der Beovision Harmony Wohnkultur und luxuriöse Unterhaltung. Als Teil der Ausstellung „93 Jahre voller Magie: Ein Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart“ wird Bang & Olufsen den Beovision Harmony vorstellen. Für die Ausstellung arbeitete die Marke eng mit Museen und Sammlern zusammen, um eine Auswahl der Produkte zeigen zu können, die die unerreichte Reputation des dänischen Unternehmens für Innovation in Verbindung mit überwältigendem Sound geformt haben.

Der Beovision Harmony, einschließlich des für Bang & Olufsen optimierten TV-Geräts LG OLED C9 77’ wird rund 18.500 EUR kosten und ist voraussichtlich ab Oktober 2019 in den Bang & Olufsen Stores verfügbar.