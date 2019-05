Yovana Mendoza – Grüß mir den Fisch

Sie nennt sich Rawvana und ist Influencerin für die vegane Sache. Dann wurde sie beim Fischessen ertappt und hatte den Shitstorm.

1.9 Mio Followers auf YouTube und 1.3 Mio auf Instagram: formidables Influencer-Material. Das die in San Diego geborene Mexikanerin Yovana Mendoza (29) unter der Trademark „Rawvana“ ganz in den Dienst der veganen Sache stellte – gesund leben, vegan essen und so weiter. Veganer Lifestyle kann dein Leben verändern. In ihrem Fall allerdings nach sechs Jahren Pflanzenkost nicht zum Besseren. Also aß sie wieder Fisch und Ei und erholte sich, sagt sie heute, quasi als Entschuldigung. Denn online hatte sie die Followers weiterhin gepflanzt. Bis sie beim Fischessen gefilmt wurde. Was, klar, zu einem satten Shitstorm führte, nunmehr als „Fishgate“ ein neues Vokabel. Ein Aufruhr, den sie nicht ganz verstand: „Es ist ja niemand gestorben.“ (Mendoza) Stimmt nicht, Madam: Ein Fisch ist gestorben.

Rawvanas Erklärung: https://www.youtube.com/watch?v=rHjaKB0A14A