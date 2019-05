Wasser von oben

Ja, manchmal schüttet’s so richtig. Und so richtig wascheln kann es bekanntlich speziell im Frühling. Um Überraschungen zu vermeiden, ist es daher ratsam, am Morgen dem Wetterbericht zu lauschen, um sich dementsprechend gegen das Sauwetter zu rüsten. Die Rüstung sollte allerdings stadttauglich sein.

Fotos: Maximilian Lottmann / Redaktion & Styling: Alex Pisecker / Model: Philipp Alexander Salzgeber

Nasser Brit Chic!

Ein Regenmantel oder Trenchcoat sowie ein stabiler Schirm sind das Um und Auf der urbanen Regenbekleidung. Die Brits leben uns das schon seit Ewigkeiten vor. Es ist auch empfehlenswert, etwas festere Schuhe zu wählen, wenn Wasser angesagt ist, und an regnerischen Frühlingstagen die Segelleinen-­Sneakers wegzulassen.

Monumental katastrophal!

Wer wie ein gebadeter Tourist aussehen möchte, wählt das Outfit untenw. Jedes Teil für sich hat seine Berechtigung, bis auf die Gummischuhe und die Einweg-Regenpelerine. Die haben im urbanen Umfeld beim besten Willen nichts zu suchen. Die Gummischuhe zieht man bei der Gartenarbeit an, da wirken sie durchaus schick. Aber von der Regenpelerine ist in jeder Lebenslage Abstand zu halten.

