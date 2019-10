Moto Guzzi schenkt euch 1.500 Euro an Zubehör

Der Herbst klopft an die Tür und bringt all seine herrlichen Farben mit. Passend dazu ist derzeit auch wieder die V85 TT mit ihrer kompletten Farbpalette erhältlich. Doch Moto Guzzi will euch den Herbst noch weiter verschönern.

Denn wer sich zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember 2019 eine neue Moto Guzzi V85 TT anschafft, der bekommt einen Gutschein im Wert von 1.500 Euro für Original Moto Guzzi Zubehör, Moto Guzzi Fahrerausstattung und Moto Guzzi Fashion dazu geschenkt. Am besten ihr informiert euch an dieser Stelle selbst noch eingehend.

Zusätzlich zu der stylischen Enduro gibt es also noch coole Helme, Boxen oder einfach fesche Kleindung obendrauf. Wenn das nicht der perfekte Deal ist, um den oft so grauen Herbst zur fröhlichsten Jahreszeit überhaupt zu machen, wissen wir auch nicht weiter.