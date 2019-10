Zapata ist gelandet

Der französische Erfinder Franky Zapata hat es geschafft: Sein jet-betriebenes Flyboard transportierte ihn problemlos von Calais über den Channel nach Dover.

Fotos: Getty Images

So geschehen im August: Die Reise führte von Sangatte im Bezirk Calais zur St Margaret’s Bay bei Dover, das sind 35 Kilometer, die Franky Zapatas (40) Flyboard in 22 Minuten meisterte. Mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 177 km/h. Stehend dem Wind trotzend, die Beine an das runde Flyboard geschnallt. Der Antrieb kam von einem mit Paraffin gefüllten Rucksack. Zeit für eine Massenproduktion? Bitte warten, gesteht der Erfinder: „Das Paraffin reichte nur zehn Minuten lang, ich musste auf einem Boot zum Nachfüllen zwischenlanden.“ Wird schon noch …

Zapata im Video: https://www.youtube.com/watch?v=-kB-BGMXxZc