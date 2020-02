Bryan Ferry – Back to the Roots

45 Jahre ist die allererste Solotournee des britischen Oberdandys nun schon her. Und einen Ausschnitt gibt es jetzt auf CD gepresst fürs Wohnzimmer. Oder das Auto. Wo auch immer man will, schlicht und einfach.

„Live at the Royal Albert Hall 1974“ heißt das neue Live-Album des legendären Musikers, und was drinsteckt, muss dank des äußerst deskriptiven Titels wohl nicht mehr großartig erläutert werden. Der Mitschnitt ist bis dato tatsächlich unveröffentlicht und somit eine echte Premiere, auf YouTube gibt’s das (noch) nicht! Ab dem 7. Februar hingegen kann sich jeder den jungen Bryan Ferry aufs Ohr legen. Die ­Setlist des Konzertes besteht aus Songs von den Alben „These Foolish Things“ und „Another Time, Another Place“, die Ferry zwar schon 1973 und 74 aufgenommen, aber bis dahin noch nie live gespielt hatte. Anlässlich des Releases geht Mr. Ferry übrigens ab 3. März 2020 auch auf eine kleine, aber feine UK-Tour, die natürlich in zwei Shows in der Londoner Royal Albert Hall gipfelt. Nur so als Info, falls jemand die Legende doch noch einmal live ­erleben möchte.

Bryan Ferry: „Live At The Royal Albert Hall 1974“. Release am 7. Februar 2020, Info: bmg.com