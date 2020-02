Sand aufs Herz

Mit dem WIENER um nur 56 Euro auf den Malediven urlauben? Ja, das geht …

Klimaerwärmung hin, Schneemangel her: Der Winter nervt. Erst ab März wird es in unseren Breitengraden (wir gehen mal davon aus, Sie wohnen in Österreich) wieder halbwegs erträglich für Jacken-Feinde. Was tun also, außer eine Dauerkarte in Gitti’s Solarium unten am Eck buchen? Richtig – den WIENER abonnieren.

Hol‘ dir jetzt dein 2-JAHRES-ABO für den WIENER um € 56,- und gewinne mit ein bisschen Glück einen Malediven-Urlaub für Zwei!

Unter allen Neu-Abonnenten verlosen wir 7 Nächte im Dhigali Maldives mit Vollpension für 2 Personen.

Das 5-Sterne-Resort Dhigali Maldives im Raa-Atoll verbindet modernen Luxus mit erstklassigem Service. Die 180 Villen und Bungalows im minimalistischen Zen-Design fügen sich harmonisch in die bestechend schöne Inselnatur ein. Sinnliche Erlebnisse erwarten die Gäste bei einem Treatment im üppig grünen Dhigali Spa, einer kulinarischen Weltreise im Battuta Restaurant oder einem Sundowner in der Haali Bar.

Teilnahmebedingungen:

Verlost werden sieben Nächte im Dhigali Maldives mit Vollpension (ohne Getränke) und Inlandstransfers für zwei Personen. Gewinnbedingungen: Der Gutschein ist ein Jahr nach Ausstellung gültig und frei nach Verfügbarkeit einzulösen – ausgeschlossen sind Hochsaison und Feiertage. Der Hotelaufenthalt ist von einer Stornierung und Erstattung ausgeschlossen sowie nicht übertragbar. Berechtigt zur Teilnahme sind Einwohner mit ständigem Wohnsitz in Österreich oder Staatsbürger aus der EU, sowie der Schweiz und Liechtenstein ab 18. Jahren. Die Teilnahme ist erst nach vollständiger Zahlung der Abo-Bestellung gültig. Einsendeschluss ist der 1.4.2020, die Ziehung des/der GewinnerIn erfolgt am 4.4.2020 unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eine Person darf nur ein Mal pro Gewinnspiel teilnehmen. Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in anderen Sachwerten als der Gewinn selbst, dessen Tausch oder Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich. Bei Gewinnen in Form eines Gutscheins ist die Auszahlung des Gewinns, der Verkauf und die Weitergabe des Gutscheins nicht gestattet. Die Teilnehmer des Gewinnspiels stimmen zu, dass ihre persönlichen Daten, nämlich Name, Adresse und Emailadresse zum Zweck der Abo-Bestellung durch die Josel & Sauer GmbH verarbeitet werden und die Daten zu diesem Zweck der WIENER Abo-Verwaltung, der InTime Media Services GmbH, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien, Telefon: +43 (0) 1 / 361 70 70 – 545 weitergegeben werden. Diese Einwilligung kann jederzeit bei der Josel & Sauer Gmbh, Stachegasse 18, Obj.3 / Top 14, in 1120 Wien widerrufen werden.

Die allgemeinen Teilnahmebedingungen sowie die Erklärung zum Datenschutz finden Sie hier.