Muriel Grossmann – Inzwischen, auf Ibiza

Im Vorjahr hob die Karriere der österreichischen Saxophonistin Muriel Grossmann ab. Einem Jazz-Award folgte eine Europa-Tournee, die diesen März auf Ibiza endete. Dann war Lockdown. Wie geht’s, Muriel?

Foto: Muriel Grossmann

From Station to Station.

2019 war ihr Jahr. Jazz war immer Muriel Grossmanns große Liebe, das Saxophon stets in Reichweite. Jahre der Residenz in Ibiza-Klubs, etliche CDs. Schließlich die Vinyl-Pressung „Golden Rule“, vom britischen Magazin UK VIBE zur „Platte des Jahres 2018“ gekürt und von den angesehenen Gilles Petersons Worldwide Awards nominiert. Also Lift-off. Es regnete Nachfragen, es gab Nachpressungen („Reverence“), sie ging mit ihrer Band auf Tournee, die nach Skandinavien führte und am 6. März dieses Jahres am Jazz Point Ibiza endete, „die Leute begannen, sich bereits mit den Ellbogen zu begrüßen“ (Muriel). Zwei Tage später trat Spanien in den Ausnahmezustand. Seither ist es ruhig um die in Paris geborene Österreicherin mit Wohnsitz in Ibiza. Wie geht’s, Muriel?

Lockdown:

„Im Grunde genommen verschaffte mir diese Situation wertvolle Zeit. Wir nahmen auf, ich organisierte mit meinem Freund Javier Vercher und anderen Leuten Onlinetrainings, wir erhöhten das Tempo. Das war großartig. Aber unsere gebuchte England-­Tournee ist geplatzt und Ibiza noch in der Warteschleife, alles ist noch in der Luft. In den vergangenen Jahren hab ich die sechs Sommermonate hier regelmäßig gespielt, und die Menschen waren überall. Ich denke, niemand weiß wirklich, was von dieser Situation zu halten ist. Wir alle wollen unbedingt anfangen, aber niemand kann sagen, was diesen Sommer passieren wird.“

