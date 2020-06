Zahlen, bitte!

Wir werden alle sterben. Fragt sich nur, woran.

14 Tage maximal kann die Inkubationszeit bei Covid-19 betragen.

Grippe bricht bei Infizierten schon nach ein bis zwei Tagen aus.

25.000.000 Europäer verstarben zwischen 1346 und 1353 an der Pest. In der Milch­mädchenrechnung 25 Millionen Tote durch 2.922 Tage bedeutet das 8.556 Tote täglich. Covid-19 liegt mit Stand 13. 5. bei 2.542 Toten pro Tag.

5.546 Menschen verstarben 2018 in Österreich an Krankheiten der Atmungsorgane (ICD-Codes: J00-J99).

250.000 Menschen mindestens sind 2004 durch das Erdbeben im Indischen Ozean umgekommen. Diese Anzahl an Todesfällen erreichte das Coronavirus weltweit am 5. Mai.

300.000 Menschen in etwa sind in Österreich in der Saison 2019/20 wohl an Influenza erkrankt. Mit Stand 12. Mai wurden „nur“ 15.995 Leute hierzulande positiv auf Corona getestet.

10.444 von den im Jahr 2018 insgesamt gemeldeten 20.752 anzeigepflichtigen Krankheiten waren infektiöse Darmkrankheiten. Womit das neuartige Coronavirus die 2020er-Statistik mit hoher Wahrscheinlichkeit anführen wird.

58,64 Euro beträgt die Netto-Kostenersparnis für das Gesundheitssystem pro Influenza-geimpfter Person. Ein einziger Corona-Test, noch ohne Behandlung, kostet schon knapp 200 Euro.

53 Krankheiten sind in Österreich anzeigepflichtig (Stand: Jänner 2020). Darunter fällt Exotisches wie das Dengue-Fieber genauso wie Lebensmittelvergiftungen oder Geschlechtskrankheiten und seit 26. 1. das neuartige Coronavirus.

173.260 mehr Menschen als erwartet sind 2020 in 24 europäischen Staaten bis zur Kalenderwoche 18 verstorben. Im Vergleich zu 2019 stieg die Übersterblichkeit somit um 117.262 Tode an, 2018 hingegen gab es zu diesem Zeitpunkt nur 64.559 Übersterblichkeits-Tode weniger.

5 Mal rief die WHO bis heute den internationalen Gesundheitsnotstand aus. Das erste Mal aufgrund einer Influenza-Erkrankung – und zwar der Schweinegrippe. Die gehört heute übrigens zur saisonalen Grippe.

25/50 Euro in Form von Gutscheinen für Lokale und Restaurants bekommt jeder Wiener Haushalt in den nächsten Monaten von der Stadt zugeschickt, um die Gastronomie anzukurbeln. Alkoholische Getränke können damit nicht bezahlt werden. Man bringe das Soda!

40.000.000 Euro kostet diese Aktion. Damit könnte man auch rund 200.000 Corona-Tests finanzieren.