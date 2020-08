Bloody Mary – Der Klassiker mit scharf.

Bloody Mary mit Tabasco. Der Cocktail auf Basis von Tomatensaft ist nicht nur so wertvoll wie ein kleines Steak, sondern auch als radikale Hangover-Kur sehr populär. Unverzichtbar dabei: ein Schuss Schärfe aus Louisiana.

Feiertag Maria Himmelfahrt, das ist doch der ideale Anlass, um einen beliebten Cocktail-Klassiker wiederzubeleben. Wann, das bleibt dem geneigten Leser überlassen und soll keinesfalls Anstiftung zum Daydrinking sein. Wobei, 2020… Egal, man braucht dazu gemäß offiziellem IBA (International Bartenders Association) Rezept nur folgende Zutaten:

• 3 Teile Vodka

• 6 Teile Tomatensaft

• 1 Teil Zitronensaft

• 2 bis 3 Spritzer Worcestershire Sauce

• Tabasco Sauce

• Salz

• Pfeffer

Aber wie kommt dieser fruchtig-pikante Drink eigentlich zu seinem Namen? Sicher nicht durch die Jungfrau Maria (der „Virgin Mary“ ist übrigens die Vodka-freie Variante für Autofahrer). Nein, es kursieren mehrere Varianten: von der blutrünstigen, Protestanten verfolgenden Queen Mary I. als Namenspatronin bis hin zu bekleckerten Kleidern von Damen namens Mary ist alles drin. Ebenso wie mehrere Bars, darunter natürlich auch die legendäre Harry’s Bar in New York City, die Erfindung für sich beanspruchen. Wissen wird man es, wie bei so vielen Cocktails, nie genau, aber die Folklore ist in jeder Variante nett anzuhören.

Als besonders, äh, verstörenden Trend gibt es seit Jahren die Unart, Bloody Marys mit Unmengen an Garnitur zu überladen, vom gebratenen Speck über Dutzenden Oliven bis hin zum ganzen Burger finden sich hier die abstrusesten Dekorationen. Wir meinen: ein Stück Zitrone und die obligate Selleriestange reichen vollauf!

Der Rest gehört auf den Teller, und hier kann man dann auch gleich nochmal Tabasco nachfassen – die 150jährige Originalrezeptur der McIlhenny Familie auf Avery Island in Louisiana enthält nach wie vor nur sonnengereifte, rote Chilis, Essig und Salz.

Fotos: Getty Images, Konstantin Reyer, Tabasco

