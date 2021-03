Sia goes Film: Music

Sia, die mystische und meist gesichtslose Ausnahmesängerin, versucht sich in „Music“ erstmals im Bewegtbildfach. Und wie. Nicht nur mit Script, Regie und Produktion landet sie einen Volltreffer – auch die blutjunge Kollaborateurin Maddie Ziegler lässt hier hochemotionales, großes Kino von der Leine.

Foto: Film7

„Rain Man“ für die Millennials und GenZ, no less. Ich weiß gar nicht, wie anders ich dieses große, Hollywood und Bollywood verschmelzende Musikdrama beschreiben soll. Maddie Ziegler, grade mal 18 und dank der Auftritte in Sias ­Musikvideos (u. a. mit Shia LaBeouf) bekannt, in ihrer ersten Filmrolle; um nix schlechter als die Golden-Globe-nominierte Kate Hudson als geläuterter Superungustl. Ganz große Emotionen rund um das Thema Autismus, Verantwortung und Erwachsensein, neben den mit Stars besetzte Nebenrollen (Juliette Lewis, Henry Rollins) braucht man vor allem über den Soundtrack der Meisterin wohl kein Wort mehr verlieren. Wahrscheinlich eins der besten Filmdebüts eines Popstars.

Music

Produzenten: Sia, Vincent Landay, Deehbuch: Sia, Dallas Clayton, Regie: Sia, Hauptdarsteller: Kate Hudson, Leslie Odom Jr., Maddie Ziegler, ­Verleih: Film7, Start: voraussichtlich April, Blu-ray bereits erhältlich

