Gewinnspiel: Feinschmecker-Box für Mensch und Katz‘

2020 – ein verrücktes Jahr, das nicht nur schlechte Seiten hatte. Länder legalisierten die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, die USA wählten erstmals eine Frau zur Vizepräsidentin und zwei Maine-Coon-Katzen fanden ein neues Zuhause – nämlich bei Roland Trettl.

WIENER: Herr Trettl, als wir das letzte Mal miteinander sprachen, erzählten Sie uns noch von Ihrem Hund. Jetzt sind zwei Katzen dazugekommen. Wie kam’s dazu?

Roland Trettl: Ich bin immer schon ein Riesen-Freund von Katzen gewesen. Es gibt nur ein Problem: Ich bin allergisch. Im ersten Lockdown hat uns dann eine Zuseherin bei einer unserer Live-Übertragungen auf Social Media darauf aufmerksam gemacht, dass es Katzen gibt, die diese gewissen allergieauslösenden Proteine nicht produzieren.

Apropos: Sie haben Ihre Follower im Lockdown beim Kochen im Hause Trettl mitgenommen. Wann hatten Sie die Idee dazu?

Die Idee hatte erstmal meine Frau. Wie so oft ist sie auch hier der Auslöser für erfolgreiche Dinge gewesen.

Daraus hat sich nun auch ein Buch entwickelt.

Genau. Es kamen natürlich immer wieder Anfragen, wie denn das Rezept lautet. Irgendwann haben wir eins und eins zusammengezählt: Wir hatten die Videos, wir hatten Fotos, wir hatten Gerichte.

Was sind denn Ihre fünf Lieblingsrezepte von den rund 80 aus dem Buch?

Oje. Das ist das selbe, wie wenn man jemanden fragt, welches das Lieblingskind ist. Es sind 80 Lieblingsgerichte, da möchte ich keinem mehr Wert geben. Außerdem: Heute Mittag ist das mein Lieblingsgericht und am Abend wiederum das. Und wenn’s morgen regnet, dann ist es ein anderes Gericht, als wenn die Sonne scheinen würde. Lieblingsgerichte sind abhängig von Uhrzeiten, der eigenen Laune, Temperaturen, der Location.

„Kochen zu zweit“ ist nicht Ihr erstes Buch, vor zwei Jahren erschien etwa „Nachschlag“. Das verlosen wir jetzt – gemeinsam mit Sheba-Produkten und, von Ihnen empfohlene, Gewürze. Auf was darf sich der Gewinner freuen?

„Nachschlag“ ist kein Kochbuch, sondern vielmehr ein Buch, in dem ich über meine Vergangenheit spreche, die Kulinarik an sich und Dinge in Frage stelle. Etwa, warum ist der Guide Michelin so stark und warum gibt man dem Gault-Millau so eine Plattform? Oder: Warum eigentlich Servietten? Und warum jedes Jahr wieder dieser Scheiß-Bärlauch?

