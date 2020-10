Enfant Terrible: Genie und Wahnsinn

Besessener, kompromissloser Filmemacher, sensibler und rücksichtsloser Liebhaber, selbstzerstörerisch und roh: Mit „Enfant Terrible“ setzt Oskar Roehler einem der bedeutendsten deutschen Filmschaffenden ein schonungs­loses Denkmal.

Foto: Filmladen

Als Rainer Werner Fassbinder 1982 mit nur 37 Jahren an den Folgen seines exzessiven Lebenswandels stirbt, hinterlässt er ein großes Vermächtnis. Nicht nur hat er Stars wie Hanna Schygulla oder Michael Ballhaus „gemacht“, er hat mit Filmen wie „Die Ehe der Maria Braun“ weltweite Aufmerksamkeit bis in die Kreise von Andy Warhol erregt und das deutsche Kino nachhaltig verändert. In den bewusst spartanisch ausgestatteten und kontrastreich beleuchteten Episoden inszeniert Regisseur Oskar Roehler die Lebensgeschichte Fassbinders als stetiges Streben nach künstlerischer Wahrhaftigkeit, stets gebeutelt von tragischen menschlichen Verirrungen und letztlich zu vielen Drogen. Oliver Masucci glänzt in der Hauptrolle, unterstützt von einem durch die Bank stark besetzten Ensemble in diversen Rollen des Fassbinder-Clans.

Enfant Terrible

Produzent: Markus Zimmer, Stefan Arndt, Uwe Schott, Drehbuch: Klaus Richter, Regie: ­Oskar Roehler, Hauptrollen: Oliver Masucci, Katja Riemann, Désirée Nick, Erdal Yildiz, Verleih: Filmladen, Start: 2. 10. 2020