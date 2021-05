Vorsprung durch Technik – Kannst du Angling?

Die Wissenschaft informiert: „Angling“ ist die erfolgreichste Technik, der Frau bei der Annäherung an die Vagina Wohlgefühl zu entlocken.

Foto: Getty Images

Die Pilotstudie hat den Titel „Frauentechniken für genussreiche vaginale Penetration“, und ihre Verfasserin, die amerikanische Jugendmedizinerin Devon Hensel, merkt an, dass die Penetration unisex gemeint ist, das eindringliche Ding kann ein Finger oder ein Toy sein, unter Umständen auch ein Penis. Der Punkt der Studie (90 Fragen an 3.000 Frauen) sei, für das, was den Frauen den besseren Genuss bereitet, endlich auch einmal das richtige Wort zu finden. Zu diesem Zwecke wurden Videos eingespielt, in welchen die Techniken nicht demonstriert, sondern simply von Frauen ­beschrieben wurden.

And the Winner is: „Angling“ (zu Deutsch: Angeln). Gemeint ist der Vorgang, ein Ding (Toy, Penis, etc) an die Vagina geschmiegt zu haben, mit dem sich die Frau per Beckenbewegungen (Rotation bzw. auf und ab) quasi spielt, um das Ding in den Zonen zu reiben, die sich lohnen. 88 Prozent der befragten Frauen lieben „angling“. Es folgt an zweiter Stelle ­„Pairing“ (84 Prozent) – gemeint wäre das Stimulieren der Klitoris mit ­Finger oder Toy während der Penetration. Das „Shallowing“ (shallow = seicht) – Berührungen eingangs der Vagina – folgte mit 70 Prozent ­bekundetem Enthusiasmus schon fast unter ferner liefen.

Quelle: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0249242