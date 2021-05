Konzerthalle goes ­digital

Live ist tot, coronabedingt. Oder doch nicht ganz? Die Plattform „WebstageMusic“ von Softwareentwickler Patrick Taudes bietet Musikern die Chance, mit Livestreams Geld zu verdienen. Und dem WIENER die Möglichkeit, endlich als Konzertveranstalter aufzutreten.

Fotos: webstagemusic.com

Das Konzept dahinter: die Konzerthalle digital zu machen und Auftritte per Livestream zu übertragen. „Interessierte MusikerInnen erstellen auf WebstageMusic kostenlos ihr KünstlerInnenprofil und können im ­Anschluss ihr erstes Konzert an­kündigen“, so Taudes. Das Anlegen eines Veranstalter-Accounts ist ­tatsächlich denkbar einfach, die Gestaltung der Verdienstmöglichkeiten ebenso: Nebst der normalen Eintrittskarte um fünf Euro gibt es Sonderservices einzurichten, etwa einen Musikwunsch pro Gast oder ähnliches. Und auch Trinkgeld ist drin. Watch out for the first WIENER-Show – demnächst auf: www.webstagemusic.com