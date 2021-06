SINPLUS – Break the rules

Songcontest und Alternative-Rock? Alternative-Rock beim Song-Contest?Kein Widerspruch, wie wir seit dem Sieg der italienischen Band Maneskin wissen.

Ein Act, der dies bereits 2012 – als ESC-Vertreter der Schweiz – vorexerziert hat, ist SINPLUS. Irgendwie scheint also der aktuelle Albumtitel „Break the rules“ bei den Eidgenossen Programm zu sein. Die Brüder Gabriel und Ivan Broggini sind nämlich nicht nur talentierte Musiker, die Einflüße diverser Rock- und Synthacts der 80er und 90er Jahre weder verstecken können noch wollen, sondern schwimmen anscheinend generell gerne gegen den Strom.

© Ray Tarantino

Seit einigen Jahren tönt europaweit aus den großen europäischen Radiostationen hauptsächlich elektronischer Einheitsbrei. Sinplus wiederum arbeiten antizyklisch mit Songs wie „Private show (My RnR)“ oder dem Titeltrack „Break the Rules“ dagegen an. Und stellen damit unter Beweis, dass moderner Pop nicht zwingend anrauchende Gitarren ausschließt oder dazu erst ein neuer Trend vom Stapel gelassen werden muss.

Wollen wir hoffen, daß sich der große Erfolg bald einstellt. Die Kollegen von Maneskin würde es sicher freuen.