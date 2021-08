Urban Highlander mit Föhnwelle

Alle tun es wieder. Die Creative Directors aus Paris, Milan und New York. Was? Den Rock für das starke Geschlecht – also die Männer – nur zur Erklärung, sollte das nicht allen klar sein – zu propagieren. Und deshalb springen wir prophylaktisch auf diese Welle auf. Sie soll uns im Herbst überrollen. Ein wenig Sommer gönnen wir uns aber dennoch und hier darf eine zweite Welle, nämlich die Föhnwelle nicht fehlen. Perfekt arrangiert durch den Dyson Supersonic Haartrockner.

Fotos: Stefan Csaky

Fotoassistenz: Ronnie Böhm

Produktion + Styling: Alex Pisecker

Produktionsassistenz: Sylvia Pirich

Hair + MakeUp: Christopher Koller

Models: Luka Vlatkovic, Schauspieler & Musiker; Michael Glantschnig, Schauspieler; Sergio Cukaci, Patron Café Daniel Moser, www.danielmoser.at

Location: HELLI & LEO, Rotenturmstrasse 16-18/Fleischmarkt, 1010 wien, www.helliundleo.at

Sergio:

Hose: Ecoalf 1.0, 119,90 Euro, Hemd: Ecoalf 1.0, 99,90 Euro, Sneakers: Ecoalf, 89,90 Euro, alles ecoalf.com, Gürtel: Boss, 49,99 Euro, peek-cloppenburg.at, Uhr: Jacques Lemans, Eco Power Solar Wood, Band aus braunem, veganem Apfelleder, 299 Euro, jacques-­lemans.com

Luka:

Hose: Ecoalf, 119,90 Euro, Polo: Ecoalf 1.0, 79,90 Euro, Sneakers: New Balance, 79,99 Euro, peek-cloppenburg.at, Uhr: Jacques ­Lemans, Eco Power Solar Apple, Band aus medizinischem Stahl und Inlay aus veganem Apfelleder, 349 Euro, jacques-lemans.com

Michael:

Hose: Beware of Mainstream, 379 Euro, T-Shirt: Beware of Mainstream, 24 Euro, Parka: Beware of Mainstream, 599 Euro, beides bewareofmainstream.com, Uhr: Jacques Lemans, Eco Power Solar Apple, Band aus schwarzem, veganem Apfelleder, 299 Euro, jacques-lemans.com, Brille: Mercedes Benz, MB 04, 400 Euro, ic-berlin.de

Luka:

Rock: Beware of Mainstream, 259 Euro, T-Shirt: Beware of Mainstream, 24 Euro, beides bewareofmainstream.com, Uhr: Jacques Lemans, Eco ­Power Solar Apple, Band aus ­me­­di­zinischem Stahl und Inlay aus veganem Apfelleder, 349 Euro, jacques-­lemans.com

Eine rein österreichische Variante des „Upcycling“ zelebriert „Beware of Mainstream“. Die verwenden ausgemusterte Säcke und Zeltplanen des Militärs und schneidern beherzt Hosen, Jacken und Röcke, ja – auch für

Männer.

Luka:

Hemd: Rettl 1868, 155 Euro, ­Gilet: Rettl 1868, 435 Euro, ­Lederhose: Rettl 1868, 1290 Euro, alles rettl.com, Sneakers: Tommy Hilfiger, Tommy Jeans, 89,99 Euro, peek-cloppenburg.at, Uhr: Jacques Lemans, Eco Power Solar Apple, Band aus medizinischem Stahl und Inlay aus veganem Apfel­leder, 349 Euro, jacques-lemans.com

Michael:

Hemd: Rettl 1986, 245 Euro, Gilet: Rettl 1868, 550 Euro, ­Sakko: Rettl 1868, 690 Euro, ­Gürtel: Rettl 1868, 145 Euro, Sporran: Rettl 1868, 295 Euro, Kilt: Rettl 1868, 795 Euro, alles rettl.com, Sneakers: Nike, 149,99 Euro, peek-cloppenburg.at

Sergio:

Hemd: Rettl 1868, 195 Euro, ­Gilet: Rettl 1868, 435 Euro, ­Bikerjacke: Rettl 1868, 1.350 Euro, Hose: Rettl 1868, 329 Euro, Gürtel: Rettl 1868, 139 Euro, alles rettl.com, Sneakers: Ecoalf, 79,90 Euro, ecoalf.com, Brille: Brille: Jaguar, 179 Euro, by United Optics

Den Männerrock – der eigentlich ein Kilt ist – hat „Rettl 1868“ schon seit Anbeginn im Programm. Das Kärntner Unternehmen steht seit 153 Jahren für auserlesenste Materialien, feinste Handarbeit und erreicht mit seinen Kreationen ein internationales Publikum. „Made in der Alpenrepublik“ erklärt sich von selbst. Rettl 1868 setzt auf eine inspirierte Mischung an Stilen. Die Austrian Highlands treffen ein bisserl Gothic-Punk.

Sergio:

Hose: Tommy Hilfiger, 119,99 Euro, Hemd: Gant, 99,99 Euro, Sneakers: Ecoalf, 79,90 Euro, ecoalf.com, Uhr: Jacques ­Lemans, Eco Power Solar Wood, Band aus braunem, veganem Apfelleder, 299 Euro, jacques-­lemans.com, Brille: Barton Perreira, 420 Euro, barton­perreira.com

Luka:

Bermuda: Napapijri, 99,99 Euro, T-Shirt: Napapijri, 29,99 Euro, beides peek-cloppenburg.at, Hemd: S.Oliver, 49,99 Euro, soliver.at, Uhr: Jacques Lemans, Eco Power Solar Apple, Band aus medizinischem Stahl und ­Inlay aus veganem Apfel­leder, 349 Euro, jacques-lemans.com

… und das ist der Rest vom Sommer – Twini und der Doppel-Lutscher lassen grüßen. Genießen wir das alles doch einfach, so lange es dauert.

Einer für alle

Auch Männerhaar gibt es in unterschiedlichen Typen – und präzises Styling ohne zu viel Hitze ist hier eine echte Herausforderung. Der professionelle Dyson Supersonic Haartrockner verfügt jetzt über zwei neue Aufsätze, die auch schwierigen Haartypen Herr werden. Egal ob der neue Aufsatz mit sanftem Luftstrom für feines Haar oder der Kammaufsatz mit breiten Zacken für lockiges Haar, so gelingt jede Frisur. Neben den schon bewährten Düsen und dem Diffusor ist also jetzt für glatte, krause oder lockige Mähne (und Bart natürlich!) für jeden Mann etwas dabei. Aber Vorsicht Männer: der Dyson Supersonic mit seinem leisen, aber kraftvollen Digital Motor v9 und seinen 4 präzisen Temperatureinstellungen, drei Luftstromstufen und der Kaltluftfunktion ist auch bei Damen sehr begehrt!

www.dyson.com