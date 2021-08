Mr. & Mrs. Curtis: Neue Pläne bei Wiens bestem Rockabilly-Duo

Corona-bedingt wurde es auch um Stand-Bass und Gretsch-Gitarre ruhig im Stall. Was vor allem für Fans des heimischen Rockabilly-Duo Mr. & Mrs. Curtis aufs Gemüt schlug. Aber jetzt läuft die Gig-Welle von „Jesus Christ’s Favourite Americana-Duo“ wieder an.

Und zwar gleich mal mit einer Gig-Welle in Kärnten. „6 Gigs am See, zwei im Stadl, drei indoor, des schlechten Wetters wegen. Aber die Fans waren begeistert.“ Chris Curtis, der Mann mit der Tolle, gibt sich beeindruckt. Scheinbar hat auch die Rockabilly-Szene die coronabedingte Curtis-Abwesenheit schwer verkraftet. Aber damit ist Schluß, die Neverending Tour der beiden Wiener (sie virtuos am Standbass, er kräftig an Gitarre und Stimme, gemeinsam eine Ur-Gewalt) geht nun endlich wieder los. Und setzt nach einem fulminanten Start in Kärnten nun auch Wien unter Strom.

Am kommenden Freitag wird in Krems aufgegeigt, leider im privaten Rahmen, quasi als Warm-Up. Ein Gustostückerl für Fans wird allerdings die „Autokino-Tour“ von Mr. & Mrs. Curtis, die ab 27.8. losgeht und sowohl Groß-Enzersdorf, als auch Gerasdorf bespielt, eine Österreich-Tournee ist in Planung. Und auch Wien wird wieder anvisiert: Spätestens im Oktober, so es „Delta“ gestattet, wird wieder eine der Homebases in der Hauptstadt angesteuert. Details folgen.