News vom Tower: 2022 wieder Airpower!

Im nächsten Jahr gibt es mit der Airpower22 für Fans der Luftfahrt endlich wieder Männer und Frauen in ihren fliegenden Maschinen zu bestaunen! Die Airpower feiert dabei gleich zwei Jubiläen: die zehnte Auflage in ihrem 25jährigen Bestehen!

Doch, es gibt sie: die Montage, die besser nicht sein könnten. Wenn man zum Beispiel als Redakteur in einem nagelneuen Bus des Österreichischen Bundesheeres zum Fliegerhorst Langenlebarn bei Tulln chauffiert wird und hernach bei Kaiserwetter in die bereits startbereite DC-6B der Flying Bulls steigen darf. Ziel: Zeltweg bzw. der Red Bull Ring in Spielberg, wo die Pressekonferenz zur Airpower22 stattfinden soll. Heißa! Doch es kommt noch besser: der eilig vorfahrenden Limousine entsteigt die Bundesministerin für Landesverteidigung Mag. Klaudia Tanner, die ebenfalls mitfliegt. Ehrenschutz auf höchster Ebene also! Und kaum ist die Reiseflughöhe erreicht, gesellen sich gleich zwei Eurofighter als Geleitschutzübung dazu. Mehr geht eigentlich gar nicht!

Ein Anblick, der auch die Chefin der Streitkräfte, die mitfliegenden Offiziere und selbst die charmanten Flugbegleiterinnen an Bord der legendären ehemaligen Air Force One von Josip Broz Tito nicht kaltlässt – alle kleben an den Fenstern! In Zeltweg angelangt, gibt sich ein Who-is-Who von Politik und Wirtschaft ein Stelldichein und präsentiert heiß ersehnte Fakten zur Flugshow, die mit rund 300.000 Besuchern nach dem Donauinselfest die zweitgrößte Veranstaltung Österreichs ist. Auch international genießt die Airpower großes Ansehen, mit ein Grund warum am Boden und in der Luft über 200 Luftfahrzeuge aus 20 Nationen jede Menge Futter für Spotter, Fans und Interessierte zu sehen sind.

V.l.n.r.: Landtagsabgeordneter Johannes Schwarz, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, BM Klaudia Tanner, Marketingchef Red Bull Österreich Alexander Steyrer

Besonderen Wert wird auf die Transparenz und den Mehrwert der Veranstaltung gelegt: Die Kosten der Veranstaltung werden gemeinsam vom Österreichischen Bundesheer und den Partnern Land Steiermark und Red Bull zu gleichen Teilen getragen. Der besondere Ausbildungswert,den die Airpower22 für das Österreichische Bundesheer bietet, wäre sonst durch eigene kostenintensive Übungen abzudecken. Die Ausgaben kommen großteils der Region zugute – man rechnet mit einer Wertschöpfung von rund 9 Mio. Euro! Und im Sinne einer umweltschonenden Policy werden für die teilnehmenden Fluggeräte des Bundesheeres keine zusätzlichen Flugstunden veranschlagt! Also dick den 2. und 3. September 2022 im Kalender eintragen, hier gibt es viel zu sehen!

Fotos: Michael Zajc, Carina Karlovits

Info: Akkreditierungen und laufenden Programmaktualisierungen gibt es unter www.airpower.gv.at