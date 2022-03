Triumph TE-1: Du geile Sau!

Langsam kommt richtig Schwung in die Sache mit den strombetriebenen Motorrädern. Neben den paar bereits erhältlichen Exoten, widmet sich Triumph Motorcycles mit dem Projekt-Bike TE-1 dem Thema Elektromotorrad. Und das in gewohnt ansehnlicher und spektaktulärer Art und Weise!

Text: Gregor Josel / Fotos: Hersteller

Kurz und knapp sei festgehalten: Wenn dieses Motorrad auch nur annähernd mit dieser Optik und den kolportierten Leistungsdaten an den Start geht, dann hat sich das Thema Verbrennermotor eigentlich erledigt. Und allzu weit weg ist dieser Tag gar nicht, nach den beiden ersten Entwicklungsphasen hat Triumph nun Phase drei der Entwicklung mit dem Bau des ersten Prototyps für die Straße abgeschlossen, erste Testfahrten sind geplant.

Schon rein optisch ist die TE-1 als echte Triumph zu erkennen. Die Linienführung, das Layout und die Einarmschwinge – ganz klar, hier steckt viel Speed Triple drin. Dass der Antrieb rein elektrisch erfolgt, bleibt aber auf den ersten Blick verborgen. Die Batterie, die in ihrem Gehäuse auch die Steuereinheit integriert, soll alle Wettbewerber auf dem Markt in Bezug auf Leistung und Energiedichte übertreffen. Der 15 kWh große Energiespeicher soll eine Spitzenleistung von 170 und eine Dauerleistung von 90 kW bringen. Zudem soll er leicht und kompakt ausfallen und – ganz wichtig – eine wegweisende Reichweite ­ermöglichen.

Dennoch wurde die Leistungsabgabe so aggressiv wie möglich ausgelegt. Das 360-Volt-Bordsystem erlaubt Schnellladungen, die den Akku in 20 Minuten auf bis zu 80 Prozent wieder aufladen. Aufhorchen lassen aber nicht nur Akkudaten, sondern auch die Motordetails. Der skalierbare Elektromotor leistet in der aktuellen Konfiguration 130 kW, also prachtvolle 180 PS und wiegt dabei gerade mal zehn Kilogramm. In die Steuerung integriert sind unter anderem Rekuperation, sowie Traktionskontrolle. Batterie und Motor hat Triumph in einen neu entwickelten Alu-Rahmen gepackt.

Was Reichweiten in Zahlen ­betrifft gibt man sich freilich noch bedeckt, doch wenn alles gut läuft, sehen wir die erste E-Triumph wohl Ende 2023 in Serie gehen.