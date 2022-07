Manfred Rebhandl – Der Zungenschlag fünf alter weißer Männer

Nachrichten in unkorrekter Sprache – Manfred Rebhandl/Autor in Wien. Gerade eben erschien von ihm „Erster Mai: Rockenschaub löst auf alle Fälle alle Fälle“ (Haymon Verlag 2022)

Es war einer dieser Tage im Juli, die sich in letzter Zeit häuften: Um die 35 Grad schon am frühen Morgen, sodass selbst die Abdullahs draußen vor meinen Fenstern, die das Gestänge für ihre Gemüsestandl von den Kellern hinaus auf die Gehsteige schmissen, schwitzten wie die Schweine. Bei Lemmy unten im Quattro Stazzione, aus dem heraus er seine Drogen verkaufte, staute sich die Hitze, und mit der Hitze der Gestank verfaulten Gemüses und der angepissten Hosen seiner Kunden vom Sozialamt. Kein Lüftchen wehte, das ein wenig von diesem Gestank aus der Stadt hinausgewirbelt hätte. Ich selbst lag den ganzen Tag in der Wanne und schüttete Eiswürfel nach, solange ich im Eisfach des Kühlschrankes welche fand. Seit zwei Tagen aber hatte ich keine mehr, entsprechend abgestanden war die Suppe, in der ich lag. Ich wollte mich gerade ersaufen, da läutete das Telefon. Es war Willy das Schwein, und der sagte: „Du kommst doch heute?!“

Ich fragte: „Warum?“

„Ganz große Sache!“

Eigentlich hatte ich Urlaub, weil das Pornhouse die ersten zwei Juliwochen seine Türen geschlossen hielt. Aber scheiß der Hund drauf! Ich war froh, dass Willy die Bude aufsperrte, und es war mir egal, warum er es tat. Wichtig war nur, dass er dort eine leidlich gute Klimaanlage hatte, die wie ein sehr großer Vibrator schnurrte. Die brauchte ich gerade dringender als einen heißen Film.

Genau einen solchen aber wollte uns Willy heute präsentieren. „Granz große Sache!“, sagte er noch einmal, bevor er ein bisschen konkreter wurde: Vor einer Woche hatte er ein Paket zugeschickt bekommen mit einer Filmrolle drin. Nach einer ersten Sichtung, die er alleine vornahm, war er überzeugt, uns heute ein Meisterwerk zeigen zu können.

Ich holte Lemmy unten in seinem Keller ab, wo wir uns noch einen ordentlichen Ofen in den Kaubereich schoben, dann gingen wir gemütlich hinauf Richtung Kino. Guttmann, der Bulle, stand schon da in seinem Khaki-Outfit mit kurzen Hosen, die seine weißen Waden noch erbärmlicher aussehen ließen, und nicht weniger weiß, waren die von Kubelka, der ebenfalls kurz trug. Ich dachte an letzten Sommer, als er mir im Ottakringer Bad entgegenkam wie eine sehr riesige, sehr weiße Qualle. Am besten kam noch Fink vom Schmetterling mit der Hitze zurecht, der ungerührt seinen schmierigen schwarzen Anzug trug, in dessen Taschen er ein paar Dosen Bier mit sich führte. Das Bier war warm, also sollte er es mit Kubelka und Guttmann teilen. Ich würde mich an meine Thermoskanne halten, in der ich eiskalte Russische Brühe bunkerte.

Das Saallicht ging aus, und als wir auf der Leinwand den Vorspann lesen konnten, fuhr uns allen einer in die Hose:

Eine Jack Schleck Production.Mit Jack Schleck in der Hauptrolle. Und dann der Titel:

JACK SCHLECKT IM EIS

Dirty Willy besaß von jedem bisher bekannten Jack Schleck Film ein paar Kopien, weil Jack persönlich sie ihm geschenkt hatte. Aber Jack schleckt im Eis? Ich drehte mich um und schaute in die begeisterten Gesichter meiner Kumpels. Lemmy hatte bereits die Hose offen.

Dann starrte auch ich wieder auf die Leinwand, wo Jack Schleck während eines Interkontinentalfluges über Grönland abstürzt und als Einziger überlebt – soweit der Beginn der Handlung. Mit gebrochenem Fuß und seiner Zunge als Krücke schlägt er sich bis zum nächsten Eskimodorf durch, wo er sich in der Folge von Iglu zu Iglu schleckt. Den einheimischen Ladies wird es dabei so heiß, dass die verdammten Eisziegel schmelzen, mitsamt den Polkappen.

Wir alle waren so begeistert von Jacks Künsten, dass wir anfingen, den eigenen Zungenlappen auszufahren und ihn wie der Schmetterling seine Flügel schwingen zu lassen. Fünf Zungen im Vorführraum erzeugten plötzlich ein kühlendes Lüftchen, wie wir es schon lange nicht mehr gespürt hatten. Und nächsten Tag lasen wir dann in der Gosse, dass ein Tornado halb Kärnten verwüstet hatte. Wer weiß, fragten wir uns in Jolandas Gulaschbude, wo wir uns jeweils ein großes und ein kleines Bier bestellten, ob es nicht der Zungenschlag fünf alter weißer Männer in Dirty Willys Swedish Pornhouse war, der ihn ausgelöst hatte. – Manfred Rebhandl