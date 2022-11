Warum soll man  während eines Atomkriegs keinen Conditioner verwenden?

Seit dem neulichen atomaren Säbelrasseln von Wladimir Putin herrscht auf der Webseite der US-Regierung für Notlagen bei nuklearen Explosionen wieder reger Betrieb. Vor Verwendung von Conditioners beim Haarewaschen wird gewarnt. Come again?

Es brauchte nur ein paar ausgewählte Worte des Obersten Russen, schon häuften sich auf „ready.gov“, Bereitschafts-Webseite der amerikanischen Regierung, die Klicks. Abteilung Disasters and Emergencies, slash „nuclear explosions“. Dort hat sich seit dem vergangenen Alarm Mitte der 2010er Jahre – Stichwort: Kim Jong-Un – wenig getan, aber es gibt ­Upgrades. Die Atombunker sehen zwar immer noch aus wie gehabt, Unterkunften mit Balkon und Aussicht waren nie geplant. Aber heutzutage ist man doch einen gewissen Lifestyle gewohnt, das führte auch in der Unterabteilung Nukleare ­Explosion zu detaillierteren Informationen für den Fall der Fälle.

Interessant zum Beispiel der Hinweis, dass aufgrund von Covid-19 der Bunker deiner Wahl möglicherweise geschlossen ist. Es bietet sich an, derlei Info positiv zu sehen. Immerhin wird von dir kein Impfausweis verlangt. Und irgendeinen Bunker wirst du bei deiner Flucht vor dem Atompilz schon finden, sonst wärst du ja ­demnächst meier. Im schlechtesten Fall bist du also immerhin all deine Sorgen los. Aber bist du mal drinnen, ist natürlich gründliches Waschen Gebot Nummer 1. Für Haut und Haar werden Wasser und Seife und Shampoo empfohlen, aber was die Haarpflege anbelangt, hat es offenbar nach Abklingen der Nordkoreanischen Bedrohung (Trump und Kim wurden Freunde) etliche Anfragen gegeben. ­Update: Verwende beim Haarewaschen keinen Conditioner. Warum? Weil die öligen Komponenten eines Conditioners ­etwaige im Haar befindliche radioaktive Teilchen nicht rauswaschen, sondern, im Gegenteil, an die Haare binden. Conditioners wurden eben dafür gemacht, um im Haar zu bleiben. Das könnte für die nuklearen Teilchen zur Falle werden, somit auch für den Kopf darunter und überhaupt. Also, für den Fall einer nuklearen Explosion in deiner Nähe: Vergiss beim Davonlaufen den Conditioner.

