Der Teufel trägt Insta

Begegnungen seien die größte Sehnsucht der ­Kirche und Social Media große Orte der Begeg­nung. Also sprach Papst Franziskus. Dumm nur, dass ­gerade dort auch der „Teufel“ heimisch ist.

Möge niemand behaupten, der päpstliche Segen ­bringe nichts. Es war nur ein winziges „Like“ – ­Absender: das Insta-Konto des ober­sten Katholiken –, das sich unter ein Foto des brasilianischen Models Natalia ­Garibotto (29) verirrte. Schon war sie eine „Social Media-Sensation“ und der Heilige Stuhl in der Bredouille. Zu­gege­ben, das Foto zeigte Ms Garibotto nahezu so, wie Gott sie schuf, ließ also kaum Fragen offen – außer jener, ob der Like-Absender nun tatsächlich der Papst war. Was nun kei­nes­wegs der Fall sein durfte, also auch nicht der Fall war. Ein Jammer, oder? Das Insta-Konto des 266. Oberhaupts der Katholiken ist voll mit Bildern, auf denen er Menschen segnet; Die ganze ­Palette, von alten Frauen bis hin zu armen Kindern. Und ausgerechnet ein mutmaßlich päpstliches Hakerl für eine schöne Frau bringt so viel Zoff? Sind vor Gott nicht alle Menschen gleich? So geschehen vor zwei Jahren.

DAUM RAUF Nur Gott weiß, wen der Papst liked. Aber weiß er es auch selbst?



Wasser unter der Brücke, möchte man meinen. Aber nun ist Advent, die Zeit der Besin­nung und Anlass für vorweih­nacht­liche ­Ansagen. Im Fokus von ­Franziskus: Die Social Media – einer­seits wichtig, weil Orte der Begegnung, und Begeg­nung müsse „unsere größte Sehnsucht sein“.(1) Andererseits sei es auch so, dass der Teufel nicht schläft, im Gegenteil, er ist in den Social Media heimisch. „Zu viele Menschen, auch Priester und Nonnen, kennen das Laster der Pornografie“, also mahnte der Papst (86), der trotz seiner 64mio Followers auf Twitter und 9mio auf Insta diese Tools nicht verwende, „ich bin dort zu spät angekom­men.“(2)

Zum Glück früh genug, um dem ­Insta-Konto von Ms Garibotto einen Boost zu bescheren (3mio Followers), den sie mittels der ­Tagline „Liebling des Papstes“ für ­Influenzerei in der Modebranche nützte. Sie ist heute de facto ein besserer Mensch, ihr Konto auf OnlyFans (Teufel!) fast schon ­obsolet. Zukunftsängste habe sie keine mehr, wie sie meint, weil: „Ich komme sicher in den Himmel.“