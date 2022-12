Zu sexy, um Charles zu sein?

Die Verblüffung war groß, als bekannt wurde, dass Dominic West in The Crown Prince Charles verkör­pern werde. Ausge­rechnet West, ist der nicht zu sexy? Wie soll sich das ausgehen? Well, es ging. Man habe Gemeinsamkeiten, befand der Schauspieler.

„Mir wurde schon Schlimmeres nachgesagt“, meinte Dominic West (53) vergnügt. Gemeint war die herbe Medienwelle, die mit Staffel 5 der Netflix-Serie The Crown einsetzte: Der Schauspieler sei viel zu sexy, um dem Prince of Wales gerecht zu werden. Obwohl, die Staffel beinhaltet auch die berüchtigte Tamponszene (Telefonsex mit Camilla), so sexy war Charles nie zuvor, und danach sowieso nie wieder.

TELEFONSEX Mr. West interpretierte durchaus gekonnt den Mann …

Wie dem auch sei: West wusste, welche Kritik auf ihn zukom­men werde. Er war vorbereitet. Auch räumte er in Interviews gewisse Kompliziertheiten bei der Verkör­perung des Prinzen ein. Der berüchtigte Breakdance von Charles, zum Beispiel. (1) West ist ein guter Tänzer. Aber den Charles-Dance schaffte er nicht. „Das Lied hatte Rhythmus, war gut zu tanzen. Aber Charles ignorierte den Rhythmus.“ Und beim Versuch, einen Charles zu tanzen, der nicht tanzen konnte, versagten die schauspielerischen Kräfte des Mannes aus Sheffield. Dennoch ein Nobrainer für ihn, den Thronfolger zu spielen. Es gibt Gemeinsamkeiten. Die Affäre, zum Beispiel. Einen Affärenmann hatte er gespielt (Colet­te, mit Keira Knightley, 2018). Außerdem ist ihm das auch privat passiert.

… formerly known as Prince Charles

Er weiß, wie man zerknirscht vor den Journalisten steht. Weiters kennt er Prince Harry, mit dem war er drei Wochen am Südpol, sowas verbindet. Ein Künstler übrigens, dieser Harry, verriet West: „Er hat aus Eis und Schnee Latrinen geformt, das war nützlich.“ Und wer mit Harry kann, der kann auch ­seinen Vater.

● Info. (1) Jimmy Kimmel Live: the Breakdance, bit.ly/3UqgDUT