Schwarm der Woche: Vanessa Kirbys unmögliche Mission

In Mission Impossible Fallout besteht Vanessa Kirby den ultimativen Härtetest: Sie muss Tom Cruise leidenschaftlich küssen – und meistert die unmögliche Mission mit Bravour. Aber wie gut diese 30-jährige Kindfrau ist, weiß ohnehin jeder Fan der Netflx-Serie ”The Crown“.

Text: Manfred Sax

Sie glänzt mittlerweile auch in daneben gegangenen Theaterstücken. Derzeit etwa in Polly Stenhams Adaption des Strindberg-Klassikers „Julie“ (bis 8. September). Da schmeißt sie als Julie – Merkmale: reich und Single – eine Party, tanzt sich durch das durchwachsene Stück, bumst mit dem Chauffeur ihres Vaters und bringt sich dann um. Mit einem Resultat, das sie gewohnt ist: Verriss für das Stück, Lorbeeren für die Protagonistin.: Vanessa Kirby, 30, Traumfrau. Deren Name am Plakat dieser Tage genügt, um eine Groß-Arena wie das Londoner National Theatre restlos zu füllen, aller miesen Kritiken für das Stück zum Trotz.

Netflixern sollte Vanessa Kirby bekannt sein. In „The Crown“ ist sie Margaret, die lustpositive Schwester der Queen (ja, die mit der Sir Mick-Affäre). Und mausert sich als solche zum eigentlichen Star der Serie. Ein kindlich-sinnlicher Vulkan, der die etablierten Stars – die wunderbare Claire Foy als Queen, den unverwüstlichen Matt Smith, großartig als Prinz Philip – nahezu an die Wand spielt. Und ihren designierten Gatten Anthony, 1st Earl of Snowdon, simply verzaubert.

Was nun Tom Cruise mit diesem Kronjuwel am Hut hat, wollen wir gar nicht wissen. Aber in „Mission Impossible – Fallout“ begegnet er ihr. Codename: Weiße Witwe. Hier kommt es für Kirby zum ultimativen Härtetest für alle Schauspielerinnen: Die Location ist Paris, am Ufer der Seine unweit von Notre Dame, und da steht also Tom „Hydrant“ Cruise und neben ihm die umwerfende Vanessa (großer Fail der Produktion: Ihr fabelhafter Hals, in „The Crown“ ein unvergessliches Feature, bleibt in MI6 durch Langhaar bedeckt); sie muss ihn, aus schwer ersichtlichen Gründen, leidenschaftlich küssen (subtile Folter?) – und meistert diese de facto unmögliche Mission mit Bravour. Ladys and Wieners: Vanessa Kirby – ein Name, den man sich merken muss.

Mission Impossible – Fallout, ab 2.8. in den Kinos, Infos hier! Coverpic: Paramount