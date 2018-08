Schwarm der Woche: Madina

Tb one of the trips with my hubby he snapped this amazing picture it was cloudy that day, so light was very soft, in love how deltoid and triceps defined here😍🙊 ⠀ про Чайлдфри (часть 2) ⠀ Обычно против чф (те кто добровольно не заводит детей) выступают те кто родил потому что "все так делают", "так надо", а не потому что они сами желали этого ⠀ Дети – это счастье Счастливые родители никогда не поймут, как можно не хотеть детей? Счастливые чайлдфри не поймут, зачем дети вообще нужны? Счастье достигается не количеством детей 😸 для этого есть другие способы ⠀ Пожалеешь Какая разница, кто и о чём потом пожалеет? Отсутствие детей – выбор каждого человека, а желать ему мук раскаяния как минимум невежливо🙊 Лучше уж пусть жалеют что не завели чем завели и пожалели ⠀ А как же продолжение рода? Чайлдфри наплевать на продолжение рода, это очевидно А вам должно быть вдвойне наплевать на чужой род ⠀ Родишь — полюбишь А если нет? Терпеть всю жизнь или обратно убирать? ⠀ Мы вымрем, как мамонты С учётом перенаселённости планеты —нет, есть очень много детей сирот мечтающих обрести семью ⠀ Все чайлдфри ненормальные Ненормальные гены не передадутся последующим поколениям ⠀ А кто же поднесёт стакан воды в старости? Бармен, социальные службы, сиделки, друзья..Да и не факт, что пить захочется ⠀ Бог накажет; Бог велел. В светском государстве, при свободе вероисповедания звучит как-то дико ⠀ Все чайлдфри – эгоисты А рожать ребёнка который не просил вас об этом и делать его обязанным принести вам стакан воды в старости и исполнить ваши амбиции и ваши "желания лучшего" – совсем не эгоистично ⠀ Дети – это естественно Естественно, но не обязательно. Как наличие голосовых связок не обязывает становится певицей, и наличие матки не обязывает рожать. ⠀ Агитировать за рождение нелюбимых и нежеланных детей — это особо извращённая форма фашизма и детоненавистничества. Дети это не игрушка, не аксессуар, и жить как вы хотите они не будут ⠀ Посмотрите сколько детей сирот, и сколько из неблагополучных семей. Нет необходимости увеличивать эти цифры говно-советами, любопытными и бестактными вопросами и общественным давлением и осуждением Как считаете?

A post shared by ⠀⠀⠀I'm Mad 🦄 Vienna_Wien (@melindavienna) on Aug 23, 2018 at 5:28am PDT