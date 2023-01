Virtuelle Mottoparty: Diese Games sind eine super Inspiration

Foto Header: Pexels © Garrett Morrow CCO Public Domain

Die Möglichkeiten der digitalen Unterhaltungsindustrie bekommen oft den Stempel aufgedrückt, dass sie isolierend wirken und Spieler aus dem realen Umfeld entfremden könnten. Doch dabei ist Gaming längst nicht mehr eine Solo-Aktivität, die in dunklen Jugendzimmern stattfindet. Wenn Freunde und Familie quer über ein Land oder gar einen ganzen Kontinent verstreut leben, bieten sich virtuelle Gaming-Partys an, um einen unterhaltsamen, spannenden oder aufregenden Abend miteinander zu erleben. Dieser Artikel soll Spiele vorstellen, die sich hervorragend als Dreh- und Angelpunkt für eine Mottoparty eignen. Es handelt sich um Games, die auch virtuell gezockt werden können und die thematisch und atmosphärisch einen schönen Rahmen vorgeben, aus dem ein virtuelles Event entwickelt werden kann.

Spannende Kriminacht mit Cluedo Digital

Das beliebte Brettspiel Cluedo ist seit Jahrzehnten ein Klassiker des Detektiv-Genres. Inzwischen kann Cluedo auch digital gespielt werden. Die großen App Stores und der Streamingdienst Steam bieten Cluedo als digitale Version an. Dabei lassen sich verschiedene Fälle mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Längen spielen. Cluedo Digital lässt sich mit bis zu sechs Spielern spielen. Dabei stehen die bekannten Charaktere Fräulein Gloria, Oberst Günther von Gatow, Frau Dr. Orchidee, Reverend Jakob Grün, Baronin von Porz und Professor Bloom zur Verfügung. Das Spiel lässt sich zudem plattformübergreifend im Multiplayer nutzen. Somit können Personen sich über den PC, das Smartphone oder die Nintendo Switch verbinden. Cluedo kann als Spieleklassiker als Ausgangspunkt genutzt werden, um eine stimmungsvolle Kriminacht als virtuelle Mottoparty auszurichten. Um das Flair vollends im eigenen Wohnzimmer ankommen zu lassen, können verschiedene Deko-Artikel genutzt werden. Natürlich darf auch das passende Outfit für einen digitalen Cluedo-Abend nicht fehlen. Mit schaurigen Getränken wie einer Bloody Mary wird das Thema perfekt abgerundet.

Casino-Night im Online-Casino

Ein Casino-Abend mit Freunden verspricht definitiv jede Menge Spaß. Für die spielerische Einstimmung, die auch durch den ganzen Abend führen kann, dienen Online-Casinos mit ihrer großen Spielevielfalt. Klassische Glücksspiele, lustige Videoslots oder sogar ein Live-Casino-Event in der Gruppe sind möglich. Wer sich unter einem Live-Casino-Event nicht viel vorstellen kann, sollte dieses neue Special Feature einiger renommierter Online-Casinos vorab schon einmal ausprobieren. Gamer*innen, die gezielt nach Anbietern suchen, die regelmäßig ein Live Casino anbieten und sich in diesem Bereich bereits etabliert haben, können die enorme Flut an Anbietern über unabhängige Testportale wie casinoanbieter.com filtern. Dort werden nicht nur Sicherheitsrichtlinien und Bonusangebote geprüft, sondern auch das Spielerepertoire, mit dem einzelne Anbieter aufwarten können. Damit die digitale Mottoparty auch gelingt, braucht es natürlich prunkvolle Dekoration. Mit glitzerndem Rot, Schwarz und Grün werden zudem Farben aus einigen Casino-Spielen aufgegriffen und sorgen für Authentizität. Der Kleidungsstil ist dabei natürlich ganz klar vorgegeben. Selbst auf der eigenen Couch kommen in einem schicken Casino-Outfit Glanz und Glamour zum Ausdruck.

Black Stories für die Gruselparty

Black Stories dürfen auf keiner Gruselparty fehlen. Die auf Karten angelegten Kurzgeschichten können durch geschicktes Fragen und Erraten der Hintergründe aufgedeckt werden. Black Stories sind ein perfekter Einstieg in eine stimmungsvolle virtuelle Gruselparty. Dabei mimt ein Spieler den Erzähler, der vorab bereits die Lösung eines Falles kennt und dann die auf der Karte vermerkte Einleitung dazu liest. Diese ist meist etwas verwirrend, komisch oder gar lustig. Die anderen Mitspieler können nun verschiedenste Fragen an den sogenannten Gebieter stellen. Erlaubt sind dabei nur Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Eine Gruselparty eignet sich nicht nur für eine Ausgestaltung an Halloween, sondern kann auch an jedem anderen beliebigen Abend im Jahr stattfinden. Besonders geeignet sind vor allem Herbst- und Frühlingsabende, wenn abends Nebel emporsteigt. Natürlich bleibt bei einem Gruselabend kaum ein Licht eingeschaltet. Zur Beleuchtung dienen zum Beispiel Kerzen. Die Spannung kann natürlich noch gesteigert werden, wenn gemeinsam ein Horror-Film gestartet wird.

Among Us für die Spacenight

Das Spiel Among Us ist noch recht neu auf dem Markt, erfreut sich aber einer enorm großen Fangemeinde. Mit einem Code lädt man 4-8 Freunde in einen privaten Spielraum ein. Man versucht gemeinsam ein Raumschiff startklar zu machen, indem man verschiedene Aufgaben erfüllt. Jedoch gibt es auf dem Schiff einen sogenannten „Imposter“, einen Betrüger. Dieser kann das Spiel nur gewinnen, wenn er sabotiert und die anderen Mitspieler ausschaltet. Among Us ist ein spannendes Spiel, das sich hervorragend als Einstieg in eine Spacenight-Mottoparty oder auch eine Party im Star-Trek- oder Star-Wars-Stil eignet. Besonders witzig wird es, wenn entsprechende Kostüme getragen werden. Dabei lassen sich einige Verkleidungen wie jenes eines Jedi-Ritters oder von Prinzessin Leia besonders einfach umsetzen. Natürlich geht es auch deutlich aufwendiger mit einem Kostüm, das Darth Vader imitiert.

Auf den Spuren des Großen Gatsby mit Monopoly online

Auch den Spieleklassiker Monopoly kann man inzwischen online mit Freunden spielen. Das beliebte Brettspiel um das ganz große Geld kann als Inspiration für eine Party im Stil des Großen Gatsby genutzt werden. Monopoly Online ist das klassische Brettspiel, das in einer virtuellen Welt zum Leben erwacht. Mit diesem browserbasierten Spiel können Spieler jederzeit und überall gegen Freunde oder Familie antreten. Mit ein paar Klicks können zudem das Aussehen der eigenen Spielfiguren, Spielbretter und Würfel angepasst und eigene Regeln bestimmt werden, um für ein abwechslungsreiches Spielerlebnis zu sorgen. Damit die digitale Gatsby-Party ein Erfolg wird, braucht es den klassischen Look der 20er-Jahre. Um den damaligen klassischen Luxus zu imitieren, benötigt es hingegen keine eigene Villa. Partydekoration in Schwarz und Gold eignet sich hervorragend, genauso wie Frack und Melone für die Herren und Federschmuck und Lederhandschuhe für Damen.