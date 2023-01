ELVIS, Lisa Marie und die Gene …

Lisa Marie Presley ist tot. Dem Herz, der sowieso an Depressionen Leidenden, gab der Selbstmord ihres Sohnes Benjamin den Rest. Verständlich! Und das berichtet auch die internationale Presse. Vielleicht war aber doch die Uroma schuld …

Text: Christian Jandrisits

Am 16. August 1977 starb der König des Rock’n’Roll im Alter von 42 Jahren an Herzversagen – eh klar, blad, aus’gfress’n, drogensüchtig, Alkoholiker und Rockstar! Wen wundert’s?

Stimmt so nicht ganz. Elvis Presley hat selten, bis nie Alkohol getrunken, den blad’n aufgedunsenen Elvis, im weißen Glitzeranzug, hat’s eigentlich bis in seinem letzten Lebensjahr nicht gegeben, Rockstar war er natürlich, Drogen hat er genommen, nämlich die, die ihm sein Leibarzt verschrieben hat – so „normale“ Medikamente aus der Apotheke halt, aber in einer Menge, die ein ausgewachsenes Pferd in der Sekunde tot umgehauen hätten (und die ziemlich aufdunsend auf den menschlichen Körper wirken) …

Elvis ……..

Doch gehen wir mal 120 Jahre zurück in der Geschichte.

Im Jahre 1903 ehelicht eine gewisse Octavia Luvenia Mansell ihren Cousin ersten Grades, Robert Lee Smith (ziemlich fescher Kerl, hatte er doch indianische Abstammung – sollte sich auch auf den Enkel auswirken…).

Octavia gebar 9 sogenannte „Inzest“ Kinder, was aber in den amerikanischen Südstaaten, zu dieser Zeit, als nicht so außergewöhnlich galt. Das fünftgeborene Kind im Jahre 1912 nannten sie Gladys Love …

Gladys Love (inkl. Inzest-Gene) ehelicht im Jahre 1933 einen gewissen Vernon Presley…

Gladys Love gebar ihre Zwillingssöhne Jesse Garon und Elvis Aaron am 8. Jänner 1935 – Jesse Garon Presley (inkl. Inzest-Gene) starb bei der Geburt an einem angeborenen Herzfehler …

Elvis Aaron Presley (inkl. Inzest-Gene) wuchs unter ärmlichen Verhältnissen auf, bekam zum Geburtstag eine Gitarre geschenkt (er wollte ein Fahrrad-war aber zu teuer…), er lernte den Blues von den Schwarzen, er lernte den Country von den Weißen, er wurde Coca-Cola, er wurde Mickey Mouse, er wurde der erste Pop/Rockstar auf dem Planeten Erde – er wurde ELVIS …

Seine Mama starb trotzdem…

… Clip aus dem aktuellen Baz Luhrman movie „ELVIS“ mit Austin Butler und Tom Hanks … Der King hatte eine Tochter, die hieß Lisa Marie …

Gladys Love (inkl. Inzest-Gene) starb im Alter von 46 Jahren an Herzversagen …

Elvis Aaron (inkl. Inzest-Gene) starb im Alter von 42 Jahren an Herzversagen …

… der King hatte auch eine Tochter (inkl. Inzest-Gene), aber die starb mit 54 Jahren an Herzversagen …

Der Uroma tut’s leid!

Aber der Indianer war fesch …