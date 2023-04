Steinway & Sons – der Gran Nichetto Flügel 2023

Mailand, März 2023

Erstmals nach der Einführung im Winter in den USA stellt Steinway & Sons die neueste Limited Edition, den Gran Nichetto Flügel, nun auch in Europa vor. Die auf 50 Flügel limitierte Edition ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem preisgekrönten Designer Luca Nichetto und den Handwerkskünstlern von Steinway & Sons. Nur einer dieser Flügel, ein Modell B-211 in hochglanzpolierter Ausführung, wird in Europa erhältlich sein und anlässlich der Möbelmesse „Salone del Mobile“ vom 18. bis 23. April im MOHD Showroom in Milano seine prominente Ausstellungsfläche erhalten.

Gran Nichetto Lifestyle

Steinway Limited Editions sind einzigartige Meisterwerke renommierter Künstler und Designer unserer Zeit. Maßgefertigt vereinen sie die klassische Steinway Handwerkskunst mit inspirierenden künstlerischen Designkonzepten. Mit seinem elegant ästhetischen und akzentuierten Design feiert der Gran Nichetto die berühmte Form der venezianischen Gondeln und setzt dank einiger besonderer Lederdetails ein Statement für Italien. Nichetto betrachtete den Flügel wie ein Möbelstück, analysierte und definierte in enger Zusammenarbeit mit den Handwerkskünstlern von Steinway alle äußeren Elemente neu. Er verglich seine Arbeit mit einem Mikro-Architektur Projekt, denn es galt, die Ästhetik des B-Flügels so herauszuarbeiten, dass die Geschichte und Tradition von Steinway & Sons besonders gewürdigt wird.

Das Nichetto Studio, 2006 in Venedig gegründet, ist ein multidisziplinäres Studio für die Kreation von Möbelstücken, Produkten und Accessoires sowie für Architektur, Ausstellungsdesign und Branding. Der Steinway Gran Nichetto ist das erste Flügelprojekt des Studios, das mit seinen Niederlassungen in Venedig und Stockholm für weltberühmte Marken wie Hermès, Land Rover, De Le Espada oder Ginori 1735 arbeitet. Im Laufe der Jahre erhielt das Studio eine Reihe von Auszeichnungen, darunter der Red Dot und der Elle Decoration International Award.

Höchste Standards bei Steinway Flügel

Die Fertigung der Gran Nichetto Limited Edition nahm mehr als vier Jahre in Anspruch. In seinem ursprünglichen Konzept wollte Nichetto zunächst seiner Heimatstadt Venedig Tribut zollen. Sein Design griff die Weichheit und Dynamik der Gondeln in Flügeldetails auf, indem er Linien hervorhob und die Konturen zelebrierte. Der Gran Nichetto besticht durch elegant geformte Beine, die entweder mit Messing oder verchromten Akzenten geschmückt sind, einem besonderen Notenpult mit Elementen in hochglanzpoliert und italienischem Leder sowie einer eleganten Deckelstütze, die durch Messing oder verchromte Beschläge verstärkt ist und eine Einheit mit dem Flügelrim bildet. Die Lyra mit ihren Pedalen wurde in einem Stück handgefertigt und die passende Bank rundet das Erscheinungsbild stilvoll ab. Der Gran Nichetto ist ein exquisites Designerstück und technologisches Meisterwerk zugleich, denn jeder Flügel ist mit Steinway Spirio | r, dem revolutionären, hochauflösenden Selbstspielsystem ausgestattet, das Benutzern die Möglichkeit bietet, auf eine hochkarätige, stetig wachsende Musikbibliothek zurückzugreifen und Darbietungen internationaler Pianistinnen und Pianisten nahezu live zu erleben, und darüber hinaus eigene Einspielungen aufzunehmen, zu editieren und wiederzugeben.

…. elegant wie die Gondeln aus Venecia!

Über Luca Nichetto

Luca Nichetto wurde 1976 in Venedig geboren, wo er sich durch die berühmte Murano Glasbläserei inspirieren ließ. Seine Karriere begann bereits in seiner Schulzeit, als er während der Ferien eigene Designs an lokale Werkstätten verkaufte. Er studierte in Venedig am Istituto Statale d’Arte und machte 1998 an der Università luav di Venezia (IUAV) sein Diplom als Industriedesigner. Im folgenden Jahr begann seine Karriere als Produktdesigner bei der in Murano ansässigen Glasbläserei Salviati. Kurze Zeit später startete er auch die Zusammenarbeit mit dem Lampenhersteller Foscarini als Berater und Produktdesigner. 2006 gründete er das Nichetto Studio. Fünf Jahre später ging er nach Stockholm. Er eröffnete dort ein zweites Studio und kombinierte das italienische Flair mit dem schwedischen Sinn für Modernität und Nachhaltigkeit. Über die Jahre war Luca Nichetto als Art Direktor für viele internationale Designmarken tätig und baute seine Reputation als multidisziplinärer Designer dank seiner innovativen Projekte aus. Er lehrte und leitete Workshops an verschiedenen Universitäten, darunter auch als Professor für Design an der IUAV, und saß in der Jury von internationalen Design-Wettbewerben. Seine Arbeiten sind häufig Teil renommierter Ausstellungen weltweit und Gegenstand von Retrospektiven in Städten wie London, New York oder Peking.

…. edel bis ins kleinste Detail!

Über Steinway & Sons

Seit 1853 setzen die Flügel und Klaviere höchste Standards in puncto Klang, Handwerkskunst, Design und Investition. Neun von zehn Konzertpianisten sowie zahlreiche Institutionen und Menschen, deren Herz für die Musik schlägt, entscheiden sich für ein Instrument von Steinway & Sons. Das Unternehmen betreibt weltweit zwei Fabriken – in Hamburg und New York.

