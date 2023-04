Gabauer On The Rocks

Hot Pants Road Club Frontmann Andie Gabauer ist schon länger auf Solopfaden unterwegs. Mit seiner aktuellen Band wandelt er hocherfolgreich auf den Spuren illustren Briten-Avantgardes a la Talking Heads.

Die Live-Präsentation im klassen Petersplatz.eins (an jener Location also, die schon als „Werk X“ Geschichte schrieb, oder aber der legendären „Splendid“ von Hannes Jagerhofer Heimat bot) war nicht nur prall gefüllt, sondern zeichnete sich durch gute Stimmung, prominente Gäste und ein hochspontanes Musik-Programm aus. Gabauer und Band (tolle Mannen wie Helmut Schartlmüller am Bass oder Phillipp Mayer on Drums) erzeugen eine Soundfülle, die man einem Trio sonst nicht anhört, wobei vor allem der Bassist ungeheure Kreativität im Sounddesign entwickelt. Insgesamt steht Groove im Vordergrund, Gabauer selbst ist einer der wenigen Vokalisten, die solchen auch in ihrer Stimme transportieren.

GABAUER und die WHITE FALCON – Ein umjubelter Gig im Wiener Club Petersplatz.eins diente der Präsentation des vierten Song-Release im aktuellen Setup: „Heaven“ ist auf sämtlichen Streamingplattformen und auf Youtube zu finden.

Folgerichtig werden auch Coverversionen – auch davon wurden einige intoniert – ganz automatisch zu Neuinterpretationen, die mitreißen und begeistern. Und wenn die Band dann letztenendes zur Jukebox wird, die ganze Halle tanzt und der DJ langsam ans heimgehen denkt, weil er all das nur schwer toppen wird können, dann kommt ein Gig-Feeling auf, welches man als einzigartig in Erinnerung behält.

HEAVEN!

Andie Gabauer kann viel, auch nur mit Stimme und Wanderklampfe zieht er in seinen Bann. Das Soloprojekt in Trioformation entwickelt allerdings Qualitäten, die man so bislang nicht von ihm kannte. So ungefähr muss es sich ungefähr angefühlt haben, als Seymour Stein in den frühen Achtzigern David Byrne und seine Talking Heads entdeckt hat.